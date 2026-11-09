2026 Booker Ödülü'nün Sahibi Bugün Belli Oluyor, Finalde Yarışan 6 Roman ve Yazarları
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Jamaikalı yazar Marlon James ve İskoç yazar Douglas Stuart, bu yılın Booker Ödülü'nü kazanmak için yarışan altı isim arasında yer alıyor. Kısa listedeki diğer adaylar ABD'li romancı Elizabeth Strout ile İngiliz yazarlar M. John Harrison, Luke Kennard ve Rebecca Perry. Ödülün sahibi bu akşam Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacak ve kazanan yazar 50 bin sterlinlik ödülün sahibi olacak.
Jüri son altı kitabı zorlu bir süreçle seçti.
Harrison'ın romanı uzaylıların gölgesinde geçiyor.
James'in romanı 1988 Kingston'a gidiyor.
Kennard'ın kahramanı siyah bir çantaya girdi.
Perry'nin romanı müzeyle sarayı buluşturuyor.
Strout bir lise öğretmenini anlatıyor.
Stuart İskoç adalarına dönüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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