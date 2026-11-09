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2026 Booker Ödülü'nün Sahibi Bugün Belli Oluyor, Finalde Yarışan 6 Roman ve Yazarları

2026 Booker Ödülü'nün Sahibi Bugün Belli Oluyor, Finalde Yarışan 6 Roman ve Yazarları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 20:00
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Jamaikalı yazar Marlon James ve İskoç yazar Douglas Stuart, bu yılın Booker Ödülü'nü kazanmak için yarışan altı isim arasında yer alıyor. Kısa listedeki diğer adaylar ABD'li romancı Elizabeth Strout ile İngiliz yazarlar M. John Harrison, Luke Kennard ve Rebecca Perry. Ödülün sahibi bu akşam Londra'da düzenlenecek törenle açıklanacak ve kazanan yazar 50 bin sterlinlik ödülün sahibi olacak.

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Jüri son altı kitabı zorlu bir süreçle seçti.

Jüri son altı kitabı zorlu bir süreçle seçti.

Temmuz ayında açıklanan uzun listedeki yedi kitap kısa listeye giremedi. Jüri başkanlığını yürüten Dame Mary Beard, son altı kitabın belirlenmesinin oldukça zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Beard, eylül ayında kısa listeyi açıklarken İngilizce edebiyatın hem deneyimli hem de yeni yazarlar açısından büyük bir yetenek çeşitliliğine sahip olduğunu, edebiyatın mizah, ciddiyet, haz, meydan okuma ve parlak eserlerle dolu olduğunu söyledi. Jüri üyesi ABD'li romancı Patricia Lockwood, toplantılarda bazı kitapları savunurken veya eleştirirken sık sık ayağa kalktığını ve kitapları odanın diğer tarafına fırlattığını anlattı. Lockwood süreci şakayla karışık şu sözlerle tarif etti:

“Çamurda domuzlar gibi güreştik.”

Şair Raymond Antrobus ise her jüri üyesinin başlangıçta farklı bir kısa liste önerisi bulunduğunu ve son kararın uzun tartışmaların ardından verildiğini belirtti. Antrobus, seçilen kitapların ortak özelliğinin duygusal derinliklerinin yanı sıra risk almaları olduğunu söyledi ve bu eserlerin yapay zeka tarafından taklit edilemeyeceğine inandıklarını vurguladı.

Harrison'ın romanı uzaylıların gölgesinde geçiyor.

Harrison'ın romanı uzaylıların gölgesinde geçiyor.

M. John Harrison'ın The End of Everything adlı romanı, açıklanamayan bir felaketin ve gizemli uzaylı varlıkların ortaya çıkmasının ardından altüst olan İngiliz toplumunda geçiyor. Hikaye, Kent kıyısında yaşayan bir adam ve yaşlı teyzesinin yaşadıklarına odaklanıyor. Eser, Harrison'ın Booker Ödülü'ne ilk adaylığı oldu ve 81 yaşındaki yazar ödülü kazanması halinde Booker tarihinin en yaşlı kazananı olacak. Jüri, romanın gerilim, gizem, hiciv, distopya, yol hikayesi ve gerçekçilik türleri arasında dolaştığını belirtti ve eserin kasvetli atmosferine ve felaket temasına rağmen okurları güldüren anlar barındırdığını vurguladı.

James'in romanı 1988 Kingston'a gidiyor.

James'in romanı 1988 Kingston'a gidiyor.

Marlon James'in The Disappearers adlı romanı, 1988'de Kingston'da kuir bir tiyatro oyununu prova etmek için bir araya gelen sekiz eşcinsel erkeğe yönelik şiddetli bir saldırıyı ve sonrasında yaşananları konu alıyor. The New York Times romanı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bir başyapıt, on yılın ve belki de yüzyılın şu ana kadarki romanı.”

Jüri, eseri günümüzün en etkili Karayipli romancılarından birinin kaleme aldığı Jamaika destanı olarak tanımladı ve diyalogların değişken anlatım biçimini, şiirsel ifadelerini ve keskin mizahını öne çıkardı. James, 2015 yılında A Brief History of Seven Killings adlı romanıyla Booker Ödülü'nü kazanmıştı.

Kennard'ın kahramanı siyah bir çantaya girdi.

Kennard'ın kahramanı siyah bir çantaya girdi.

Luke Kennard'ın Black Bag adlı romanının merkezinde işsiz bir oyuncu bulunuyor. Oyuncu, bir profesörün psikoloji dersleri kapsamında yürüttüğü deneyde bütün bir dönem boyunca siyah bir çantanın içinde tutulmayı kabul ederek yeni bir rol üstleniyor. Hikaye, modern erkeklik ve yaratıcı yaşam üzerine gözlemler sunan mizahi ve dokunaklı bir hicve dönüşüyor. Jüri, Kennard'ın sıra dışı bir üniversite romanında absürt bir deneyi insan kırılganlığı, tutku, kafa karışıklığı ve kimlik üzerine etkileyici bir hikayeyle birleştirdiğini belirtti.

Perry'nin romanı müzeyle sarayı buluşturuyor.

Perry'nin romanı müzeyle sarayı buluşturuyor.

Rebecca Perry'nin ilk romanı May We Feed the King, günümüzde yaşayan bir müze küratörünün tarihi bir sarayda geçmişte yaşanmış bir sahneyi yeniden oluşturmakla görevlendirilmesiyle başlıyor. Küratör, araştırdığı genç ve tahta geçmek istemeyen kralın dünyasına giderek daha fazla dahil oluyor. Aynı zamanda şair olan ve geçmişte profesyonel trampolin sporcusu olarak yarışan Perry'nin eseri, günümüz ile Orta Çağ saray yaşamı arasında geçiş yapıyor. Jüri, romanı geçmiş ile bugün arasında kurduğu ilişki ve tek bir evrensel tarihsel gerçek bulunduğu düşüncesini sorgulaması nedeniyle etkileyici bir eser olarak değerlendirdi.

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Strout bir lise öğretmenini anlatıyor.

Strout bir lise öğretmenini anlatıyor.

Pulitzer Ödülü sahibi ve daha önce iki kez Booker Ödülü'ne aday gösterilen Elizabeth Strout, The Things We Never Say adlı romanında 50'li yaşlarındaki bir lise tarih öğretmeninin hikayesini anlatıyor. Modern Amerika'da kendisini yönünü kaybetmiş hisseden öğretmenin hayatında bir sırrın ortaya çıkması, ilişkileri ve geçmişte aldığı kararlarla yüzleşmesine neden oluyor. Jüri, romanın günümüz Amerika'sındaki derin siyasi kutuplaşmayı ele alırken kendisinin kutuplaştırıcı bir anlatıma dönüşmediğini belirtti ve eseri çağdaş gelişmeler karşısında sakinleştirici bir alternatif olarak nitelendirdi. Strout'un Türkçede yayımlanan Benim Adım Lucy Barton adlı romanı 2025 yılında Domingo Yayınevi tarafından Elif Ersavcı'nın çevirisiyle, birbirine bağlı öykülerden oluşan Her Şey Mümkün adlı kitabı ise 2026 yılında yine Domingo Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Stuart İskoç adalarına dönüyor.

Stuart İskoç adalarına dönüyor.

Douglas Stuart'ın üçüncü romanı John of John, 1990'ların ortasında İskoçya'nın Outer Hebrides adalarındaki küçük ve dindar bir topluluğa geri dönen bir moda öğrencisini konu alıyor. Hikayede hem baba hem de oğul bazı sırlar saklıyor ve ikisinin de adının John olması romanın merkezindeki baba-oğul ilişkisini şekillendiren unsurlardan biri. Jüri, romanı küçük kasaba sırları ve geçmişten gelen utanç duygusuyla örülü, zengin ve dokunaklı bir hikaye olarak değerlendirdi. Stuart'ın Shuggie Bain adlı romanı 2022 yılında Can Yayınları tarafından Duygu Akın'ın çevirisiyle yayımlandı ve 2024 yılında Stephen Daldry tarafından filme çevrildi. Genç Mungo adlı romanı da 2025 yılında yine Can Yayınları tarafından Türkçeye kazandırıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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