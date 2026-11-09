2026 Booker Ödülü'nün Sahibi Bugün Belli Oluyor, Finalde Yarışan 6 Roman ve Yazarları

Temmuz ayında açıklanan uzun listedeki yedi kitap kısa listeye giremedi. Jüri başkanlığını yürüten Dame Mary Beard, son altı kitabın belirlenmesinin oldukça zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Beard, eylül ayında kısa listeyi açıklarken İngilizce edebiyatın hem deneyimli hem de yeni yazarlar açısından büyük bir yetenek çeşitliliğine sahip olduğunu, edebiyatın mizah, ciddiyet, haz, meydan okuma ve parlak eserlerle dolu olduğunu söyledi. Jüri üyesi ABD'li romancı Patricia Lockwood, toplantılarda bazı kitapları savunurken veya eleştirirken sık sık ayağa kalktığını ve kitapları odanın diğer tarafına fırlattığını anlattı. Lockwood süreci şakayla karışık şu sözlerle tarif etti:

“Çamurda domuzlar gibi güreştik.”

Şair Raymond Antrobus ise her jüri üyesinin başlangıçta farklı bir kısa liste önerisi bulunduğunu ve son kararın uzun tartışmaların ardından verildiğini belirtti. Antrobus, seçilen kitapların ortak özelliğinin duygusal derinliklerinin yanı sıra risk almaları olduğunu söyledi ve bu eserlerin yapay zeka tarafından taklit edilemeyeceğine inandıklarını vurguladı.