20 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En yakın arkadaşı Ala Tokel'in yolundan gitmeye karar veren Danla Bilic, 21 yaşındaki sevgilisi milli futbolcu Doğan Alemdar'la ilk kez görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Zeytin Ağacı'nın galası 9 Temmuz'da gerçekleşmiş, Seda Bakan'ın konuşma yaptığı sırada Tuba Büyüküstün'ün tavırları olay olmuştu. İkilinin 'sorun yok' temalı paylaşımı ise kimseye geçmedi.
mevzu: adlı YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Berna Biber'in ailesi ile ilgili anlattığı hikaye yürek burktu.
Sık sık nişanlısının gülümsemediğine dair eleştiri alan Kadir Ezildi, paylaştığı video ile nişanlısını savundu. Ezildi'nin enteresan savunması dillere fena düştü.
15 yıl önce bir canlı yayında tartıştıktan sonra küsen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Ünlü ikilinin barışmasının perde arkası belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaos kadın Seren Serengil bu sefer de Demet Akalın'a sataştı. Yıllar önce Akalın'a mayosunu gönderen Serengil, mayosunu Akalın'ın üzerinde görünce açtı ağzını yumdu gözünü.
Icardi le yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı.
Kuzeninin düğününde sergilediği Kafkas dansı performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Elçin Sangu, tüm hünerlerini gösterdi!
Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar'ın Banu Alkan'la övgü yarışına girdiği anlar ortaya çıktı. İkilinin resmen güzelliklerini överken birbirlerini gömdüğü o anların altına yorum yağdı!
Yeni nesil set aşklarını sert bir dille eleştiren Nuri Alço, "Türkiye'nin en güzel kadınlarıyla seviştim" açıklamasıyla gündeme geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın