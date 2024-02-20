20 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Şubat 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Şubat Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin haberlerini paylaşan hesaplarda yaşanan değişim dikkat çekti. Hesaplardan yapılan İmamoğlu 'aleyhine' paylaşımlar sonrası AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'la anlaştığı iddia edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında saha içinde yaşanan olayların VAR kayıtlarını paylaştı.
Menzil Şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni'nin camide çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Elhüseyni'nin çoraplarını mürüdine çıkarttırdığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı. Erdoğan, ataması İstanbul'a çıkan hakime 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.
Katıldığı hanedan düğününde 'Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum' diyerek cumhuriyetin kurucularını hedef alan Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'dan ifadelerine açıklama geldi.
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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin Bergama'da AK Parti meclis üyesi listesinde birinci sırada yer aldığı iddia edildi.
Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) dünyanın en güvenli 10 ülkesini sıraladı. 23 göstergeye dayanan listede, bu yıl zirvede yine İzlanda var.
Acun Ilıcalı Survivor All Star'a katılacak ünlü futbolcunun ismini açıkladı. All Star'a katılacak ünlü futbolcunun Ronaldinho olduğu ortaya çıktı.
İrem Derici'nin yeni çıkan 'Delil' şarkısına yapılan küfürlü edit viral oldu. İrem Derici ise şarkısına yapay zeka ile yapılan yeni edite tepkisiz kalmadı.
Her açıklamasıyla olay yaratan Murat Övüç, bu sefer de faiz parasıyla umreye gidenleri eleştirdi. Övüç, faiz parası ile umreye gidenlere karşı açtı ağzını yumdu gözünü.
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