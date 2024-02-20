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Erdoğan'dan Yeni Atanan Hakime: 'Hadi Bakalım Bizim Eve Geliyorsun'

Erdoğan'dan Yeni Atanan Hakime: 'Hadi Bakalım Bizim Eve Geliyorsun'

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı. Erdoğan, ataması İstanbul'a çıkan hakime 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı.

Erdoğan, yapılan kura töreninde İstanbul'a atanan hakime espirili bir dille 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.

Erdoğan, yapılan kura töreninde İstanbul'a atanan hakime espirili bir dille 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.

Erdoğan'ın hakimle şakalaştığı anlar 👇🎥

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