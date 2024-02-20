Erdoğan'dan Yeni Atanan Hakime: 'Hadi Bakalım Bizim Eve Geliyorsun'
Erdoğan'dan Yeni Atanan Hakime: 'Hadi Bakalım Bizim Eve Geliyorsun'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı. Erdoğan, ataması İstanbul'a çıkan hakime 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hakimleri kura törenine katıldı.
Erdoğan, yapılan kura töreninde İstanbul'a atanan hakime espirili bir dille 'Hadi bakalım bizim eve geliyorsun' dedi.
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