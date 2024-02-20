İddia: Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den Aday Olacak
İddia: Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den Aday Olacak
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin Bergama'da AK Parti meclis üyesi listesinde birinci sırada yer aldığı iddia edildi.
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Seçimlere sayılı günler kala partilerin adayları ve meclis düzeni şekillenmeye devam ediyor.
Egedesonsöz'de yer alan bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın Bergama meclis üyeliğinde ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de adı yer aldı.
Cumhur İttifakı'nın Bergama Adayı Sadık Doğruer’in listesinde yer alması beklenen Şenlendirici'ye birinci sırada yer verilmesi bekleniyor.
Şenlendirici, Bergama'da birinci sıradan belediye meclis üyesi seçilmesi durumunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi de seçilmiş olacak.
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