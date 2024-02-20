Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adaylığı Kesinleşen Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent Göndermesi!

Adaylığı Kesinleşen Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent Göndermesi!

Lütfü Savaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 16:53

CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da miting yaptı. Savaş, TİP'ten aday olan rakibi Gökhan Zan ve yerine aday gösterileceği iddiaları çıkan Haluk Levent'i üstü kapalı hedef alarak, 'Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Hatay'da Belediye Başkanlığı seçimine Lütfü Savaş'la girme kararı aldıklarını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Hatay'da Belediye Başkanlığı seçimine Lütfü Savaş'la girme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusuydu. 

Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim. 

Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.

Deprem döneminde Hatay halkının seslerinden biri olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Lütfü Savaş karşıtı kampanyanın en öne çıkan isimlerinden biri. Gökhan Zan, sert şekilde protesto ettiği Lütfü Savaş'a karşı TİP'ten belediye başkan adaylığını da açıkladı.

Deprem döneminde Hatay halkının seslerinden biri olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Lütfü Savaş karşıtı kampanyanın en öne çıkan isimlerinden biri. Gökhan Zan, sert şekilde protesto ettiği Lütfü Savaş'a karşı TİP'ten belediye başkan adaylığını da açıkladı.

Tepkiler sonrası CHP'nin ayrıca sanatçı Haluk Levent'i aday göstermek istediği konuşuldu. Levent, teklifi doğrularken AHBAP'taki görevi nedeniyle siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.

Tepkiler sonrası CHP'nin ayrıca sanatçı Haluk Levent'i aday göstermek istediği konuşuldu. Levent, teklifi doğrularken AHBAP'taki görevi nedeniyle siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.

Lütfü Savaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından bugün Hatay'da miting yaptı. Savaş mitingde, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından bugün Hatay'da miting yaptı. Savaş mitingde, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş'ın bu sözleri Gökhan Zan ve Haluk Levent'e bir gönderme olarak algılandı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?