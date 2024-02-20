Adaylığı Kesinleşen Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent Göndermesi!

CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da miting yaptı. Savaş, TİP'ten aday olan rakibi Gökhan Zan ve yerine aday gösterileceği iddiaları çıkan Haluk Levent'i üstü kapalı hedef alarak, 'Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz' dedi.