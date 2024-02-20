Adaylığı Kesinleşen Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent Göndermesi!
Adaylığı Kesinleşen Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan ve Haluk Levent Göndermesi!
CHP'de adaylığı kesinleşen Lütfü Savaş, Hatay'da miting yaptı. Savaş, TİP'ten aday olan rakibi Gökhan Zan ve yerine aday gösterileceği iddiaları çıkan Haluk Levent'i üstü kapalı hedef alarak, 'Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz' dedi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Hatay'da Belediye Başkanlığı seçimine Lütfü Savaş'la girme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Deprem döneminde Hatay halkının seslerinden biri olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise Lütfü Savaş karşıtı kampanyanın en öne çıkan isimlerinden biri. Gökhan Zan, sert şekilde protesto ettiği Lütfü Savaş'a karşı TİP'ten belediye başkan adaylığını da açıkladı.
Tepkiler sonrası CHP'nin ayrıca sanatçı Haluk Levent'i aday göstermek istediği konuşuldu. Levent, teklifi doğrularken AHBAP'taki görevi nedeniyle siyaset üstü kalmak istediğini söyledi.
Lütfü Savaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından bugün Hatay'da miting yaptı. Savaş mitingde, "Güven parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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