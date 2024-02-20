Fatih Erbakan'dan Olay Yaratan Açıklamalar: İmamoğlu ve Yavaş'ı İşaret Etti!
Fatih Erbakan'dan Olay Yaratan Açıklamalar: İmamoğlu ve Yavaş'ı İşaret Etti!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi ve ekledi: 'Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.'
Erbakan ayrıca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanma şansını yüksek gördüğünü açıkladı.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.
Fatih Erbakan, yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesine saatler kala şu ifadeleri kullandı: “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.”
Fatih Erbakan ayrıca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'ye destek veren Fatih Erbakan, belediye seçimlerinde uzun bir müddet AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamayınca aday çıkarma kararı almıştı.
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