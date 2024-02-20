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Fatih Erbakan'dan Olay Yaratan Açıklamalar: İmamoğlu ve Yavaş'ı İşaret Etti!

Fatih Erbakan'dan Olay Yaratan Açıklamalar: İmamoğlu ve Yavaş'ı İşaret Etti!

Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 15:25

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, aday çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi ve ekledi: 'Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.'

Erbakan ayrıca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanma şansını yüksek gördüğünü açıkladı. 

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

Kaynak

Fatih Erbakan, yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesine saatler kala şu ifadeleri kullandı: “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.”

Fatih Erbakan, yerel seçimler için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesine saatler kala şu ifadeleri kullandı: “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.”

Fatih Erbakan ayrıca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Fatih Erbakan ayrıca İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

'Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.'

“Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.'

 “Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'ye destek veren Fatih Erbakan, belediye seçimlerinde uzun bir müddet AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamayınca aday çıkarma kararı almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'ye destek veren Fatih Erbakan, belediye seçimlerinde uzun bir müddet AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirmiş sonuç alamayınca aday çıkarma kararı almıştı.
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