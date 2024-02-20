Yeniden Refah Partisi'nde Deprem! Milletvekili Düzeyinde İstifa Geldi
Yeniden Refah Partisi'nde Deprem! Milletvekili Düzeyinde İstifa Geldi
Fatih Erbakan'ın AK Parti'yi de hedef alan gündem yaratan çıkışı sonrası Yeniden Refah Partisi'nde milletvekili düzeyinde istifa geldi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, 'Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim' diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.
Güncellenecek...
İçeriğin Devamı Aşağıda