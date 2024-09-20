20 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Eylül Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Eylül Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde korkunç bir detay gündeme geldi. Sabah’tan Kenan Kıran’ın haberine göre; Narin'in köyünde daha önce 15 çocuğun öldüğü, bunlardan 9’unun Güran ailesinden olduğu ortaya çıktı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetini sonrası kayıp çocuklar gündeme geldi. Mardin'in Midyat ilçesinde 14 Mayıs 2015 yılında 4 yaşındayken kaybolan Ecrin Tunç'tan 9 yıldır haber alınamıyor.
''Demir Leydi'' lakabını alan eski voleybolcu Neslihan Demir, Batuhan Çelik ile evlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların listesini güncelledi. Listede yer alan 18 hastalıktan birine yakalanan kişilere erken emeklilik hakkı tanınacak. Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için sigortalı kişinin en az 10 yıl süreyle çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi yapmış olması gerekiyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi. Ayrıca Adli Tıp Kurumu raporunda küçük kızın öldürüldüğü tarihe yer verildi.
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İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait bir uçakta yolcuları panik eden bir olay yaşandı. Yolcunun yemeğinden fare çıktı. Bunun üzerine uçak acil iniş yaptı.
Yüksek kâr vaadiyle pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, mahkeme, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devam karar verirken, Ali Yörük'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Trabzon'da günlerdir devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni su bastı.
AK Partili Melih Gökçek'e kötü haber geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Melih Gökçek'e yönelik ihtiyati haciz kararı alındı. Ayrıca Gökçek'in banka kartlarına da bloke konuldu.
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