2 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Gazetemagazin'in özel haberine göre, geçtiğimiz saatlerde birlikte çıktıkları anlarla magazin gündemine yerleşen Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı samimi görüntülerin ardından tescillendi.
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Geçtiğimiz gün eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur'a birincilik madalyasını takarken görüntülenen Seda Sayan o anlarla çok konuşulmuştu. Ardından fotoğraflardaki filtresiyle dillere düşen Sayan, Seren Serengil'in dikkatinden kaçmadı!
Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programında roman havası oynadığı dakikaları görenleri dönüp bir daha baktı!
Gazetemagazin'in özel haberine göre, geçtiğimiz saatlerde birlikte çıktıkları anlarla magazin gündemine yerleşen Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör ile Survivor All Star’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aşkı samimi görüntülerin ardından tescillendi.
Dün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Zeynep Bastık, konser sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile tüm kurtlarını döktü. Ünlü şarkıcının dans şovu topa tutuldu!
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Demet Özdemir'in kırmızılara büründüğü son pozları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun son paylaşımına Filiz Akın bile tepkisiz kalamadı!
Güldür Güldür Show'un efsane isimlerinden biri olan Onur Buldu, Duygu Kozoğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen kızı Masal'ın son halini paylaştı. Tıpkı babasına benzeyen tatlı kız gözlerden kalpler çıkardı.
Geçtiğimizin yıl sonunda Umut Evirgen'le nikah masasına oturan oyuncu Alina Boz'un son görünüşü sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki hafif şişliği gören Demet Akalın ise Boz'un hamile olduğunu öne sürdü.
Türkiye ve Belçika arasındaki Göç Anlaşması’nın 60. yılı kapsamında düzenlenen festivalde yer alan isimlerden biri de Hadise olmuştu. Ünlü şarkıcı "pis Türk" denilere zorbalığa uğradığı dönemleri anlatmasının ardından bir kesimin tepkisini çekti. Eleştirilere sessiz kalmayan Hadise'den sert bir çıkış geldi.
Eşi Özge Özpirinçci ve kızı Mercan ile denizin tadını çıkaran Burak Yamantürk'ün göğüs piercing'i olay oldu!
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