2 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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AD Middle East isimli dergiye İstanbul'daki evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya evindeki detaylarla herkesi şaşırttı. Gelin Serenay Sarıkaya'nın evinde tercih ettiği ilginç detaylara birlikte bakalım 👇
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Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın YouTube'da yayınlanan programlarına geçtiğimiz haftalarda Didem Soydan konuk olmuştu. Bölüm sırasında Soydan'ın ayakkabısından viski içen ikili olay olan görüntülere imza atmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise tepkiler üzerine açıklama yapmıştı. Soydan yaşananlar hakkında Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.
Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı bu kez de ürküten kehanetleri ile gündeme geldi.
Geçtiğimiz gün Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini ifşalayan Söylemezsem Olmaz ekibi bu sefer de Serenay Sarıkaya'yı hedef aldı. Sunuculardan Bilal Özcan'ın Seranay Sarıkaya'nın göğüsleri hakkındaki sözleri yine tepki topladı!
Erdal Beşikçioğlu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Kardağlı'nın tiyatro oyuncularıyla ilgili yaptığı "Lale Devri bitti" açıklamasına cevap verdi.
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Sevilen oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün 50. yaşını sürpriz bir doğum günüyle kutladı. Eşinin jestiyle sahne sonrası kostümle poz veren ünlü oyuncu gelen tepkilerin ardından sessizliği bozdu.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi. Kısa süre önce taburcu edilen sanatçı yeniden hastanede tedavi altına alındı.
23 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandıran Metin Şen ve Aslı Gümüşel çifti önceki gün 'Leydi Di' filminin galasında karşı karşıya geldi. Snob Magazin'in haberine göre; Aslı Gümüşel, eski eşinin yanında yeni aşkını görünce alana giriş yapmaktan vazgeçti.
34 yaşına giren Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay'dan romantik bir kutlama geldi! Kaya'nın doğum günü pastasındaki detay ise kahkaha attırdı.
Narin Güran cinayetini yakından takip eden Gülben Ergen Meclis'teki önergenin reddedilmesine tepki gösterdi.
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