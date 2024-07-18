18 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Temmuz Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Temmuz Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kızı, TBMM’de çalışmaya başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile TV100 sunucusu Kübra Par arasında tansiyon yükseldi. Kızını, TBMM’de işe sokan Mustafa Destici’ye tepki gösteren Kübra Par hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.
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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.
Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, Harbiye konserinde kendisini bugüne dek eleştiren herkese yargı dağıttı!
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ana kadrosuna katılmaya hak kazanan yarışmacılardan biri Onur Üresin oldu. Buyurun 16 yaşından beri aşçılıkla ilgilenen Üresin'i yakından tanıyalım!
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve kanunlaştı.
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Pandemiden sonra alışveriş esnasında POS cihazıyla temassız ödeme yapmak oldukça rağbet gören bir harekete dönüştü. Ancak gittiğimiz mekanlarda POS cihazına kartımızı okuturken tam olarak nereye tutturacağımız bilmecesi pek de yanıtını bulmuş değil!
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, aile evinde yaşadığı için evlenmenin bir kurtuluş yolu olduğunu ile getirdi. Aile evinde gördüğü baskıyı bu şekilde ifade eden kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü!
Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk olan Melis İşiten'in teyzesinin kendisi için seçtiği sevgi sözcüğü 'yok artık' dedirtti! 😂
İzmir Yangını İçin Yardım Paylaşımının Ardından Vatandaşlar Bölgeye Ayran ve Su Gönderdi
Ömer Akkara isimli bir kişi, geçtiğimiz günlerden 29 yıllık akademik eğitimi sonrası inşaatta işçi olduğunu dile getirdiği bir gönderi paylaştı. Kullanıcının haklı isyanı görenleri üzdü.
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Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da sık sık değişen sunucu bir kez daha değişti! Nursel Ergin'in ailesine vakit ayırmak için ayrıldığı programın yeni sunucusu belli oldu.
Doğal, samimi ve aşk kokan evlilikleriyle sık sık gündeme gelen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, bu sefer bir yanlış anlaşılma yüzünden gündeme oturdu! Tuhaf fakat İpek Filiz Yazıcı, baldızın da dahil olduğu mesele hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.
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