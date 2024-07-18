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Canlı Yayında Büyük Gerginlik! Kızı TBMM’de Çalışan Mustafa Destici ile Kübra Par Arasında Tansiyon Yükseldi

Canlı Yayında Büyük Gerginlik! Kızı TBMM’de Çalışan Mustafa Destici ile Kübra Par Arasında Tansiyon Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.07.2024 - 00:23 Son Güncelleme: 19.07.2024 - 00:28

Kızı, TBMM’de çalışmaya başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile TV100 sunucusu Kübra Par arasında tansiyon yükseldi. Kızını, TBMM’de işe sokan Mustafa Destici’ye tepki gösteren Kübra Par hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı. 

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BBP lideri Mustafa Destici'nin kızı, TBMM'de göreve başlamış, bununla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

BBP lideri Mustafa Destici'nin kızı, TBMM'de göreve başlamış, bununla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Destici, katıldığı canlı yayında iddialara cevap verdi ancak gazeteci Kübra Par'ın sorusu üzerine gergin anlar yaşandı.

Destici, katıldığı canlı yayında iddialara cevap verdi ancak gazeteci Kübra Par'ın sorusu üzerine gergin anlar yaşandı.

TV100'de yayınlanan programda Destici ve Par arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.

TV100'de yayınlanan programda Destici ve Par arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.

İşte o anlar…

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