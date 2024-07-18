Canlı Yayında Büyük Gerginlik! Kızı TBMM’de Çalışan Mustafa Destici ile Kübra Par Arasında Tansiyon Yükseldi

Kızı, TBMM’de çalışmaya başlayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile TV100 sunucusu Kübra Par arasında tansiyon yükseldi. Kızını, TBMM’de işe sokan Mustafa Destici’ye tepki gösteren Kübra Par hiç beklemediği bir cevapla karşılaştı.