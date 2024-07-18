"Her Girdiğim Mekan Farklı Yere Tutturuyor" Diyerek POS Cihazı Karmaşasına İsyan Etti!

Pandemiden sonra alışveriş esnasında POS cihazıyla temassız ödeme yapmak oldukça rağbet gören bir harekete dönüştü. Ancak gittiğimiz mekanlarda POS cihazına kartımızı okuturken tam olarak nereye tutturacağımız bilmecesi pek de yanıtını bulmuş değil!