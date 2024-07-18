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"Her Girdiğim Mekan Farklı Yere Tutturuyor" Diyerek POS Cihazı Karmaşasına İsyan Etti!

"Her Girdiğim Mekan Farklı Yere Tutturuyor" Diyerek POS Cihazı Karmaşasına İsyan Etti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 23:36

Pandemiden sonra alışveriş esnasında POS cihazıyla temassız ödeme yapmak oldukça rağbet gören bir harekete dönüştü. Ancak gittiğimiz mekanlarda POS cihazına kartımızı okuturken tam olarak nereye tutturacağımız bilmecesi pek de yanıtını bulmuş değil!

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Alışveriş esnasında görevlinin "Lütfen şuraya okutun" dediği bölge ya uç kısım oluyor ya da ön kısım oluyor. Mekandan mekana değişiklik göstermesi kafaları iyice karıştırıyor.

Alışveriş esnasında görevlinin "Lütfen şuraya okutun" dediği bölge ya uç kısım oluyor ya da ön kısım oluyor. Mekandan mekana değişiklik göstermesi kafaları iyice karıştırıyor.

'@esstormcloak' adlı X kullanıcısı da bu duruma isyan etti ve POS cihazındaki bölümleri A ve B şeklinde işaretleyerek şunları yazdı: "Yahu bir karar verin, A mı B mi? Her girdiğim mekan farklı yere tutturuyor, mal gibi kalıyoruz kasada. Bilerek mi yapıyorsunuz?"

Bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:

Bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:
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