"Her Girdiğim Mekan Farklı Yere Tutturuyor" Diyerek POS Cihazı Karmaşasına İsyan Etti!
"Her Girdiğim Mekan Farklı Yere Tutturuyor" Diyerek POS Cihazı Karmaşasına İsyan Etti!
Pandemiden sonra alışveriş esnasında POS cihazıyla temassız ödeme yapmak oldukça rağbet gören bir harekete dönüştü. Ancak gittiğimiz mekanlarda POS cihazına kartımızı okuturken tam olarak nereye tutturacağımız bilmecesi pek de yanıtını bulmuş değil!
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Alışveriş esnasında görevlinin "Lütfen şuraya okutun" dediği bölge ya uç kısım oluyor ya da ön kısım oluyor. Mekandan mekana değişiklik göstermesi kafaları iyice karıştırıyor.
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Bu paylaşıma gelen tepkilerden bazıları ise şöyle oldu:
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