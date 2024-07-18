Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Sağa Bir Sola: Eğlenilecek ve Evlenilecek Burçları Tek Bir Kafa Hareketiyle Özetledi!

Bir Sağa Bir Sola: Eğlenilecek ve Evlenilecek Burçları Tek Bir Kafa Hareketiyle Özetledi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 22:48

Hangi burcun eğlenilecek ya da evlenilecek olduğunu birçok kişi merak ediyor. Bir astrologun çektiği video ise aşırı sistematik oluşuyla herkesin dikkatini çekmiş durumda!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Astrolog Tuğba Karadayı'nın bir sağa bir de sola kafasını ve ellerini çevirerek çektiği video X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Astrolog Tuğba Karadayı'nın bir sağa bir de sola kafasını ve ellerini çevirerek çektiği video X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Burçları 'evlenilecek' ve 'eğlenilecek' olarak ikiye ayıran astrolog aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Burçları 'evlenilecek' ve 'eğlenilecek' olarak ikiye ayıran astrolog aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Sırasıyla 1-3-5-7-9 ve 11'inci burçlar olan Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova'yı 'eğlenilecek' kategorisine dahil eden astrolog, 2-4-6-8-10 ve 12'nci burçlar olan Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık'ın ise 'evlenilecek' burç olduğunu söyledi.

Sırasıyla 1-3-5-7-9 ve 11'inci burçlar olan Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova'yı 'eğlenilecek' kategorisine dahil eden astrolog, 2-4-6-8-10 ve 12'nci burçlar olan Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık'ın ise 'evlenilecek' burç olduğunu söyledi.

Astrolojiye biraz olsun hakim olanların hak verdiği astrologun çektiği videoda tüm burçların sırasıyla bir eğlenilecek bir de evlenilecek kategorisine dahil edilmesi, X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın