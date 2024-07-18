Bir Sağa Bir Sola: Eğlenilecek ve Evlenilecek Burçları Tek Bir Kafa Hareketiyle Özetledi!
Bir Sağa Bir Sola: Eğlenilecek ve Evlenilecek Burçları Tek Bir Kafa Hareketiyle Özetledi!
Hangi burcun eğlenilecek ya da evlenilecek olduğunu birçok kişi merak ediyor. Bir astrologun çektiği video ise aşırı sistematik oluşuyla herkesin dikkatini çekmiş durumda!
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Astrolog Tuğba Karadayı'nın bir sağa bir de sola kafasını ve ellerini çevirerek çektiği video X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Burçları 'evlenilecek' ve 'eğlenilecek' olarak ikiye ayıran astrolog aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.
Sırasıyla 1-3-5-7-9 ve 11'inci burçlar olan Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay, Kova'yı 'eğlenilecek' kategorisine dahil eden astrolog, 2-4-6-8-10 ve 12'nci burçlar olan Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık'ın ise 'evlenilecek' burç olduğunu söyledi.
Astrolojiye biraz olsun hakim olanların hak verdiği astrologun çektiği videoda tüm burçların sırasıyla bir eğlenilecek bir de evlenilecek kategorisine dahil edilmesi, X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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