17 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Yaptığı yazım yanlışlarıyla TDK'ye sözlük yırttıran Demet Akalın, Hürriyet'e verdiği röportajla sanat sepetçi tayfayı bir hayli kızdıracak!
Biliyorsunuz ki Dünya Güzellerim Masada programı uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde Bülent Ersoy'un olmaması ise dikkatleri üzerine çekti. Ersoy'un programdan ayrılması üzerine bazı söylentiler olsa da asıl neden belli oldu.
Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde attığı romantik mesajla herkesi duygulandırdı. Serdar Dursun'un gol atmasıyla duygusal bir patlama yaşayan Yasemin Dursun'un çığlıkları sosyal medyada viral oldu.
Divaların divası Bülent Ersoy GTA karakteri olsaydı nasıl görünürdü? hiç merak ettiniz mi? İşte Ersoy'un GTA karakteri olduğu halleri.
Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının sunucularında büyük bir değişiklik yapıldı. Üç sunucunun da değiştiği Söylemezsem Olmaz koltuklarının yeni isimleri "masanın hakkı şimdi verilecek" dedirtti.
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Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, Ömer dizisindeki partnerlikleriyle, bu senenin en beğenilen çiftlerinden. Öyle ki geçtiğimiz aylarda verdikleri dergi pozları da bir hayli konuşuldu. Herkes Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'ya sabır dilerken, Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır yorumu geldi.
Yıllar sonra yeni bir projede yer alan Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, son olarak Birsen Altauntaş'ın programına konuk oldu. Aralarında bir çeşit ego savaşı çıktığı iddia edilen ikili, programda ise birbirlerine övgü dolu sözler yağdırdı.
Biliyorsunuz ki Seher Sultan ve Feyza Altun arasındaki gerginliğiniz mazisi çok eski. Hatta biz sular duruldu zannederken geçtiğimiz haftalarda ikili yeniden birbirine girmişti. Dün ise yeniden Seher Sultan'dan Feyza Altun'a ağızlara alınmayacak hakaretler geldi, küfürler havada uçuştu!
İki kez evlenip ayrılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, kızlarıyla bir araya geldi. Selin Ciğerci kızı Saadet Selinay ile birlikte eski eşi Gökhan Çıra'nın doğum gününü kutladı. Gökhan Çıra'ya büyük bir jestte bulunan Selin Ciğerci, barışma sorularına da kesin bir yanıt verdi.
Yıllardır dilimizden düşmeyen bir aşk hikayesi var biliyorsunuz ki: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç. Özellikle son günlerde Merve Boluğur'un yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, bu aşk da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Peki ya Merva Boluğur, hiç aşık olmasaydı nasıl görünürdü?
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