17 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının son sağlık durumunu açıkladı.
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1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, iflasın eşiğine geldi.
Sözcü TV yayınına katılan Berkay Gezgin iddiaları yalanlandı ve kendisi hakkında iftira atan Cem Küçük’e için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlına zararlı maddeler bulunduran ürünleri ifşalamaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz saatlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, cenaze arabasında gözyaşlarına boğuldu. Oldukça zor ve acı bir gün geçiren Tarkan, mezarlığa da inmek istemedi.
Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.
Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını açıkladı.
Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.
Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi finale yaklaştı. Yapımcılığını üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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Pazar günleri ekrana gelen dizi, Teşkilat ve Şakir Paşa Ailesi karşısındaki konumunun ortalama bir reytingle korurken, dizinin İmre'si Melis Sezen'den açıklama geldi. Sezen, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi överken dizi hakkında da yorum yaptı.
Dizilerle ilgili eleştiriler tükenmek bilmiyor. Bu kez de Rus psikolog Raushan Birmagambetova'dan bir açıklama geldi.
Kabe'nin yakınında bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine lüks bir otel yapılmış, bu durum oldukça tepki çekmişti.
9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.
15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e yaptığı geçmiş olsun mesajıyla gündeme gelen Ata Demirer, “Cem Özer ile Gece Rutini” programına konuk oldu.
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Yine ve yeniden OT programına konuk olan Teoman, eski eş itirafıyla dikkat çekti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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