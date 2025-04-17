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17 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

17 Nisan Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
17.04.2025 - 20:03

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının son sağlık durumunu açıkladı.

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasının son sağlık durumunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ceren Önder, 'Bir de durumla ilgili sevenlerine bilgi vermek istiyorum. Babamın durumu stabil, yüksek hayati riski devam ediyor'' dedi.

1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, iflasın eşiğine geldi.

1998 yılında İstanbul'da kurulan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden olan CBF Türk, iflasın eşiğine geldi.

Tekstil devi olan CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Sözcü TV yayınına katılan Berkay Gezgin iddiaları yalanlandı ve kendisi hakkında iftira atan Cem Küçük’e için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sözcü TV yayınına katılan Berkay Gezgin iddiaları yalanlandı ve kendisi hakkında iftira atan Cem Küçük’e için suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Gazeteci Cem KüçükİBB soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda Berkay Gezgin’in İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığının bulunduğu söylemişti.

Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Adana'da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Adana'da faaliyet gösteren bir güzel merkezinin sahibi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlına zararlı maddeler bulunduran ürünleri ifşalamaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlına zararlı maddeler bulunduran ürünleri ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlığın 17 Nisan tarihli açıklamasına göre, çocuklar için üretilen kalem, emzik, giyim eşyası ve bazı yüzmeye yardımcı eşyalar piyasadan toplanacak.

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Geçtiğimiz saatlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, cenaze arabasında gözyaşlarına boğuldu. Oldukça zor ve acı bir gün geçiren Tarkan, mezarlığa da inmek istemedi.

Geçtiğimiz saatlerde annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, cenaze arabasında gözyaşlarına boğuldu. Oldukça zor ve acı bir gün geçiren Tarkan, mezarlığa da inmek istemedi.

Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.

Sibel Taşçıoğlu bu sefer de dizinin gündemdeki diğer senaristi Melis Civelek'i de takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu cephesinde hareketlilik devam ediyor. 'Hikayesi bitti' denilerek diziden çıkan Taşçıoğlu'nun farklı sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını düşünenler de var. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti senaristi Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıktı. Gür'den de çarpıcı bir açıklama geldi.

Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya çıkardı. Peki Merkez'in bu kararına ekonomistlerin yorumları ne oldu? Hadi gelin hep birlikte uzman yorumlarına göz atalım!

Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.

Devrim niteliğindeki bu cihazını uzaya gönderen Canan Dağdeviren, Halk TV'ye konuştu. Konuşmasında gündemi de yorumladı.

Bilim dünyasında adını altın harflerle yazdıran Canan Dağdeviren, meme kanseri teşhisi konusunda çığır açan bir buluşa imza attı bildiğiniz üzere. Meme kanseri teşhisini daha erken ve daha kolay hale getiren giyilebilir ultrason cihazı ile tıp dünyasında büyük ses getirdi. Bu cihaz, meme kanseri teşhisi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi finale yaklaştı. Yapımcılığını üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi finale yaklaştı. Yapımcılığını üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Dizinin bitmesinden memnun olduğunu belirten Turgut'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleriyle dizinin perde arkasındaki yıpratıcı yönlerine işaret eden yapımcı, projenin sona ermesini bir rahatlama olarak gördüğünü ifade etti.

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Pazar günleri ekrana gelen dizi, Teşkilat ve Şakir Paşa Ailesi karşısındaki konumunun ortalama bir reytingle korurken, dizinin İmre'si Melis Sezen'den açıklama geldi. Sezen, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi överken dizi hakkında da yorum yaptı.

Pazar günleri ekrana gelen dizi, Teşkilat ve Şakir Paşa Ailesi karşısındaki konumunun ortalama bir reytingle korurken, dizinin İmre'si Melis Sezen'den açıklama geldi. Sezen, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi överken dizi hakkında da yorum yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha'nın sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından reytingler düşmüştü.

Dizilerle ilgili eleştiriler tükenmek bilmiyor. Bu kez de Rus psikolog Raushan Birmagambetova'dan bir açıklama geldi.

Dizilerle ilgili eleştiriler tükenmek bilmiyor. Bu kez de Rus psikolog Raushan Birmagambetova'dan bir açıklama geldi.

Sert sözlerle Türk dizilerini eleştiren psikolog 'Sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma konularını işleyen Türk dizileri insanları yozlaştırıyor.' dedi.

Kabe'nin yakınında bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine lüks bir otel yapılmış, bu durum oldukça tepki çekmişti.

Kabe'nin yakınında bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine lüks bir otel yapılmış, bu durum oldukça tepki çekmişti.

1781'de Osmanlı tarafından yapılan kale 2002'de Suudi Arabistan tarafından yıkıldı. Yapılan otel hem konumu hem de Kabe'ye göre yüksekliği sebebiyle tepki çekti. 

O meşhur otelde konaklayan bir Türk, Kabe manzarası eşliğinde akşam namazını kıldığı anları paylaştı. O video kimileri tarafından beğenilirken kimileri ise 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.

9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Adli tıptan çıkan DNA sonucu kimliğini doğruladıktan sonra Erol, ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak üzere olayı programda işlemeye devam etti. Yayına Fatih Aydın'a ait olduğu ortaya çıkan cansız bedeni bulan görgü tanığı katıldı. Tanığın ifadeleri kan dondurdu.

15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e yaptığı geçmiş olsun mesajıyla gündeme gelen Ata Demirer, “Cem Özer ile Gece Rutini” programına konuk oldu.

15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e yaptığı geçmiş olsun mesajıyla gündeme gelen Ata Demirer, “Cem Özer ile Gece Rutini” programına konuk oldu.

Programda usta oyuncu Erkan Can ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taklidini yapan Ata Demirer sosyal medyanın gündemine oturdu. X halkını ikiye bölen anlara ve gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Yine ve yeniden OT programına konuk olan Teoman, eski eş itirafıyla dikkat çekti.

Yine ve yeniden OT programına konuk olan Teoman, eski eş itirafıyla dikkat çekti.

Normalde eski aşklarıyla ilgili pek yorum yapmayan Teoman, kızının annesi Ayşe Kaya'yla yaşadığı kavgada yediği fırçayı ilk kez açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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