Merkez Bankası Faizi Yükseltti: Ekonomistlerin Yorumları Ne Oldu?
Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya çıkardı. Peki Merkez'in bu kararına ekonomistlerin yorumları ne oldu? Hadi gelin hep birlikte uzman yorumlarına göz atalım!
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Merkez Bankası, faizi yükseltti.
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"19 Mart Darbesinin Halka Bedeli: Yüksek Faiz, Artan Yoksulluk" 👇
"Daha derin bir istikrar için değil." 👇
"PPK kararı aslında bir şeyi değiştirmedi." 👇
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"2024'te atlatmış olmamız gereken yavaşlama, işsizlik, bugüne birikimli sarktı." 👇
"TCMB'nin doğru yaptığını vurguladığımız şey..."
"19 Mart olmasaydı..."
"Bravo bize!"
"Zor bir karar ama gerekliydi..."
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"Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez." 👇
"19 Mart faturası sonuç olarak ağır oldu."👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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