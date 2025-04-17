Merkez Bankası Faizi Yükseltti: Ekonomistlerin Yorumları Ne Oldu?

📌 Merkez Bankası 1 yıl önce Mart ayında faizi yüzde 50’ye çıkarttı. Aralık ayında yüzde 47,5’e indirilen faiz bu yıl 6 Mart tarihinde yüzde 42,5’e düşmüştü. Yani uygulanan ağır kemer sıkma politikasının sonucunda 1 yılda faiz sadece 7,5 puan düşürüldü.

📌 19 Mart darbesinin bedeli ağır oldu. Sadece 1 ayda faiz 3,5 puan artarak yüzde 46’ya çıktı.

📌 Faizin en ağır faturasını çalışanlar, emekçiler ve emekliler ödeyecek. Yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların borç yükü artıyor. Borç yükü artarken faizin de artması çalışan gelirlerinin daha yüksek kısmının bankalara verilmesi anlamına geliyor.

📌 Örneğin gıda enflasyonu yüksek. Fiyatlar her gün artıyor. Gelir artmıyor. Asgari ücretli gıda alışverişinde giderek daha fazla kredi kartı kullanıyor. Faiz yükseldiği için de ücretinden bankaya ödeyeceği pay da artıyor. Çalışanlar artık gittikçe daha fazla oranda kredi kartı borcu ödemek için çalışıyor.

📌 Hesaplamalara göre KKM nedeniyle Merkez Bankası yaklaşık 55 milyar dolar zarar etti. 19 Mart darbesinden sonra da 45 milyar dolar rezerv harcandı. Bütün bu maliyeti düşük gelirli, enflasyon altında ezilen halkımız ödüyor.

📌 Biz bu yüzden hukuk ve özgürlük diyoruz. Hukuk yok edildikçe ekmek de küçülüyor. Hukuk ortadan kalktıkça milletin boğazından daha az lokma geçiyor, cebine daha az para giriyor.

📌 Bu dönem bitecek. Halkın refahının artacağı, herkesin can ve mal güvenliğinin korunduğu yeni bir sayfayı birlikte açacağız.