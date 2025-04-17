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Merkez Bankası Faizi Yükseltti: Ekonomistlerin Yorumları Ne Oldu?

Merkez Bankası Faizi Yükseltti: Ekonomistlerin Yorumları Ne Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2025 - 16:22

Merkez Bankası Nisan 2025 faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi yüzde 42.5'ten yüzde 46'ya çıkardı. Peki Merkez'in bu kararına ekonomistlerin yorumları ne oldu? Hadi gelin hep birlikte uzman yorumlarına göz atalım!

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Merkez Bankası, faizi yükseltti.

Merkez Bankası, faizi yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltmiştir” denildi.

Ekonomistlerin yorumları ise art arda sıralandı 👇

"19 Mart Darbesinin Halka Bedeli: Yüksek Faiz, Artan Yoksulluk" 👇

"19 Mart Darbesinin Halka Bedeli: Yüksek Faiz, Artan Yoksulluk" 👇
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📌 Merkez Bankası 1 yıl önce Mart ayında faizi yüzde 50’ye çıkarttı. Aralık ayında yüzde 47,5’e indirilen faiz bu yıl 6 Mart tarihinde yüzde 42,5’e düşmüştü. Yani uygulanan ağır kemer sıkma politikasının sonucunda 1 yılda faiz sadece 7,5 puan düşürüldü.

📌 19 Mart darbesinin bedeli ağır oldu. Sadece 1 ayda faiz 3,5 puan artarak yüzde 46’ya çıktı.

📌 Faizin en ağır faturasını çalışanlar, emekçiler ve emekliler ödeyecek. Yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların borç yükü artıyor. Borç yükü artarken faizin de artması çalışan gelirlerinin daha yüksek kısmının bankalara verilmesi anlamına geliyor. 

📌 Örneğin gıda enflasyonu yüksek. Fiyatlar her gün artıyor. Gelir artmıyor. Asgari ücretli gıda alışverişinde giderek daha fazla kredi kartı kullanıyor. Faiz yükseldiği için de ücretinden bankaya ödeyeceği pay da artıyor. Çalışanlar artık gittikçe daha fazla oranda kredi kartı borcu ödemek için çalışıyor.

📌 Hesaplamalara göre KKM nedeniyle Merkez Bankası yaklaşık 55 milyar dolar zarar etti. 19 Mart darbesinden sonra da 45 milyar dolar rezerv harcandı. Bütün bu maliyeti düşük gelirli, enflasyon altında ezilen halkımız ödüyor.

📌 Biz bu yüzden hukuk ve özgürlük diyoruz. Hukuk yok edildikçe ekmek de küçülüyor. Hukuk ortadan kalktıkça milletin boğazından daha az lokma geçiyor, cebine daha az para giriyor.

📌 Bu dönem bitecek. Halkın refahının artacağı, herkesin can ve mal güvenliğinin korunduğu yeni bir sayfayı birlikte açacağız.

"Daha derin bir istikrar için değil." 👇

"Daha derin bir istikrar için değil." 👇
twitter.com

PPK'dan faiz artırımı çıktı. %46 politika faizi. İsterse %49'a çekecek fonlama faizini. Ama şimdilik faiz artırmadan haftalıktan gideceğini açıkladı. Basit soru: Bu faizle 2 yıllık  %49'dan tahvil almaya gelir mi sıcak para, yoksa gecelik faizde mi kalır? Sene sonu TÜFE %35, hadi %30 altı olur mu?

Bence tahvil almaz gecelikte kalır.  Enflasyon da %35 civarında. 

Ne yazık ki faiz artışıyla bağımsızlığını ispatlamaya çalışan TCMB, aslında 50 milyar satarak faizi artırmak zorunda kaldı. Daha derin bir istikrar için değil.

"PPK kararı aslında bir şeyi değiştirmedi." 👇

"PPK kararı aslında bir şeyi değiştirmedi." 👇
twitter.com

PPK kararı aslında bir şeyi değiştirmedi. @Merkez_Bankasi efektif (ağırlıklı ortalama) fonlama maliyeti zaten %46 idi. Bundan sonra da fonlamayı bu düzeyden yapacaktır.

Sadece yukarı yönlü 300 baz puanlık bir alan, deyim yerindeyse tampon kazanmış oldu.

Piyasa fiilen bir şeyin değişmediğini anlayınca sakinleşir.

Aslında verilen mesaj şöyle de okunabilir:

Siyasetten kaynaklanan gerilimler ileride de olabilir. Bu gibi durumlarda piyasanın 'ekonomi programından da geri dönülebilir, ekonomik denge bozulabilir' diye endişe etmesine gerek yok. Ekonomide mevcut çizgi korunacak.

Ve @Merkez_Bankasi'ndan beklenen açıklama geldi… 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihaleleri tekrar başlıyor.

Fonlama politika faizi üzerinden yapılacak. Para piyasasında faiz dün neyse yarın da o olacak. Ne yaptığını bilen, akıllı ve basiretli hareket eden bir 

@Merkez_Bankasi yönetimi var.

Bu konuda müsterih olabiliriz.

👇

👇
twitter.com

Beklenen açıklama geldi.

Merkez Bankası: '20 Mart  2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına  karar verilmiştir.'

Haftalık repo yani politika faizi bugün % 46.

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"2024'te atlatmış olmamız gereken yavaşlama, işsizlik, bugüne birikimli sarktı." 👇

"2024'te atlatmış olmamız gereken yavaşlama, işsizlik, bugüne birikimli sarktı." 👇
twitter.com

Faizi yükseltmesi, koridorla getirileri yükseltmesi dolayısıyla oluşan kafa karışıklığını temizledi ve sıkı duruşunu netleştirdi.

Kısaca, ne olursa olsun enflasyonla savaşırım, siyaseten de bağımsızım dedi

Benim endişem, bu faiz artırımının reel sektörün olması gerekenden daha uzun süre acı çekecek olması.

Finansmana erişim kısıtlı, şimdi bir de inmesi beklenen maliyetler tekrar arttı.

Dolayısıyla, 2024te atlatmış olmamız gereken yavaşlama, işsizlik, bugüne birikimli sarktı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim.

'Merkez Bankası faiz indirir, yukarıdan izin alamaz, pas geçer o da siyaseten olur' diyenler. Merkez Bankası'nın bu hareketi ile bağımsızlığını ispatladıklarının farkına varırlar umarım. Geç kalınmışlıkları, operasyonel hataları olabilir

Ama siyaseten olmadığı net.

"TCMB'nin doğru yaptığını vurguladığımız şey..."

"TCMB'nin doğru yaptığını vurguladığımız şey..."
twitter.com

TCMB'nin doğru yaptığını vurguladığımız şey gecelik borç verme uygulaması yerine yeniden haftalık borç verme uygulamasına dönerek politika faizini etkin hale getirmesiydi. Faizin yıllık bileşik faiz olarak hesaplandığında bir miktar düşmesi o kadar önemli değil.

"19 Mart olmasaydı..."

"19 Mart olmasaydı..."
twitter.com

'19 Mart olmasaydı bugün muhtemelen Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çekilmiş olacaktı. 19 Mart'ın kısa vadede faturası 45 milyar dolar döviz + 6 puanlık faiz artışı oldu.'

"Bravo bize!"

"Bravo bize!"
twitter.com

Bravo bize! 50 milyar civarı dolar rezerv harcayıp, faizi %50'lere doğru çektik. Kolay değildi tabi..Bu sadece siyasidir..Ekonominin 'politik' kısmısı..

"Zor bir karar ama gerekliydi..."

"Zor bir karar ama gerekliydi..."
twitter.com

Çok uzatmayacağım. TCMB'yi doğru, basiretli ve elbette 'cesur' duruşu nedeniyle tebrik ederim. Gerçekten zor bir karadı ama gerekliydi...

TCMB politika faizini %46'ya yükseltti 👍

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"Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez." 👇

"Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez." 👇
twitter.com

TCMB; gecelik faizi 3 puan artırdı %49 a çıkardı.  politika faizi ise %46. 

Dalgalanmalara karşı malum cümleler. 

Bu politik ortamın sisini dağıtmaz, güven vermez. Faizlik iş olmaktan çıktı süreç. 

Politik güven, adalet tesis edilmedikçe, istikrar gelmez.

"19 Mart faturası sonuç olarak ağır oldu."👇

"19 Mart faturası sonuç olarak ağır oldu."👇
twitter.com

Aslında büyümeden ve enflasyondan vazgeçmiş oluyor olmaları can sıkıcı. 

Ya rezerv satışı bizim bildiğimizden daha fazla olmuş  ya da  birileri cary trade girişinde % 50 faiz istedi.   

19 Mart faturası sonuç olarak ağır oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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