Deha'nın İmre'si Melis Sezen, Aras Bulut İynemli ve Dizi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Show TV ekranlarında yayınlanan Deha'nın sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılmasının ardından reytingler düşmüştü. Pazar günleri ekrana gelen dizi, Teşkilat ve Şakir Paşa Ailesi karşısındaki konumunun ortalama bir reytingle korurken, dizinin İmre'si Melis Sezen'den açıklama geldi. Sezen, rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'yi överken dizi hakkında da yorum yaptı.
Kaynak: Muhabir Online
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Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Deha, Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
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Dizide İmre karakterine hayat veren Melis Sezen, Muhabir Online mikrofonlarına rol arkadaşı Aras Bulut İynemli ve Deha hakkında açıklamalarda bulundu.
Bu açıklamaları ve daha fazlasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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