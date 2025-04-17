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Piyasadan Toplanacak: Ticaret Bakanlığı Sağlığa Zararlı Yeni Çocuk Ürünlerini Açıkladı

Piyasadan Toplanacak: Ticaret Bakanlığı Sağlığa Zararlı Yeni Çocuk Ürünlerini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.04.2025 - 18:14

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlına zararlı maddeler bulunduran ürünleri ifşalamaya devam ediyor.

Bakanlığın 17 Nisan tarihli açıklamasına göre, çocuklar için üretilen kalem, emzik, giyim eşyası ve bazı yüzmeye yardımcı eşyalar piyasadan toplanacak.

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Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden çocukların sağlığını ve güvenliğini ihlal eden ürünleri açıklamaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden çocukların sağlığını ve güvenliğini ihlal eden ürünleri açıklamaya devam ediyor.

Bakanlığın paylaşımına göre, “Sweet Baby” markalı emzikte kimyasal ürün tespit edildi. 

Ayrıca “Pink Rose” isimli markanın çocuklar için ürettiği etekli bikini de güvenlik nedeniyle toplatılmaya karar verildi.

Bakanlığın piyasadan toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇

Bakanlığın piyasadan toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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