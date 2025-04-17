Piyasadan Toplanacak: Ticaret Bakanlığı Sağlığa Zararlı Yeni Çocuk Ürünlerini Açıkladı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla insan sağlına zararlı maddeler bulunduran ürünleri ifşalamaya devam ediyor.
Bakanlığın 17 Nisan tarihli açıklamasına göre, çocuklar için üretilen kalem, emzik, giyim eşyası ve bazı yüzmeye yardımcı eşyalar piyasadan toplanacak.
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Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden çocukların sağlığını ve güvenliğini ihlal eden ürünleri açıklamaya devam ediyor.
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Bakanlığın piyasadan toplatılmasına karar verdiği ürünler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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