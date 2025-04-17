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Bir Türk Kabe'nin Yakınında Bulunan ve Yapım Sürecinde Tepki Çeken Otelden Video Paylaştı

Bir Türk Kabe'nin Yakınında Bulunan ve Yapım Sürecinde Tepki Çeken Otelden Video Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 18:25

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Kabe'nin yakınında bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine lüks bir otel yapılmış, bu durum oldukça tepki çekmişti  1781'de Osmanlı tarafından yapılan kale 2002'de Suudi Arabistan tarafından yıkıldı. Yapılan otel hem konumu hem de Kabe'ye göre yüksekliği sebebiyle tepki çekti. 

O meşhur otelde konaklayan bir Türk, Kabe manzarası eşliğinde akşam namazını kıldığı anları paylaştı. O video kimileri tarafından beğenilirken kimileri ise 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kabe'nin etrafında yükselen lüks oteller ve zengin ziyaretçiler için sunulan yüksek standartlı hizmetler, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Kabe'nin etrafında yükselen lüks oteller ve zengin ziyaretçiler için sunulan yüksek standartlı hizmetler, son zamanlarda gündemden düşmüyor.

Bu oteller, zengin ziyaretçilere hitap eden birçok olanak sunuyor ve bu durum, çeşitli platformlarda yoğun olarak tartışılıyor. Gerek konforlu konaklama imkanları, gerekse kaliteli hizmet anlayışı ile bu oteller, adeta lüksün ve konforun yeni adresi haline gelmiş durumda. Fakat bunun, ibadetin amacına test düştüğü söyleniyor ve bu görüş insanları ikiye bölüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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