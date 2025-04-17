Bir Türk Kabe'nin Yakınında Bulunan ve Yapım Sürecinde Tepki Çeken Otelden Video Paylaştı

Kabe'nin yakınında bulunan Ecyad Kalesi'nin yıkılmasıyla yerine lüks bir otel yapılmış, bu durum oldukça tepki çekmişti 1781'de Osmanlı tarafından yapılan kale 2002'de Suudi Arabistan tarafından yıkıldı. Yapılan otel hem konumu hem de Kabe'ye göre yüksekliği sebebiyle tepki çekti.

O meşhur otelde konaklayan bir Türk, Kabe manzarası eşliğinde akşam namazını kıldığı anları paylaştı. O video kimileri tarafından beğenilirken kimileri ise 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.