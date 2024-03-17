17 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Mart Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Mart Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli takımın saha içindeki kutlaması olaylı bitti. Ev sahibi bordo-mavili takımın taraftarları sahaya girerek futbolculara saldırdı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. TİP'ten yapılan açıklama sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Gökhan Zan, 'Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğim, adaylığıma halkımla birlikte devam edeceğim' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa'da katıldığı etkinlikte gençlerin sosyal medya ile ilgili sorusunu yanıtladı. Sosyal medyada kendisi ile ilgili çok fazla Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını belirten Fidan, 'Ben de alıştım artık. 14 yaşından itibaren devlet hizmetinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz.' dedi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları üyelerinin bir kısmı miting başlamadan gözaltına alındı. İçeri girmeyi başaran bir kısım dernek üyelerinin 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan', 'Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur.' yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa ziyareti sırasında protesto edildi. Filistin'e destek için İsrail'le ticaretin kesilmesi gerektiğini söyleyen protestocular 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' dedi. 2 protestocu gözaltına alındı.
Ankara'da kısmen zihinsel engelli kızı Z.N.İ.'ye 8 yıldır istismarda bulunmak ve yanına götürdüğü erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamak suçlamasıyla hakkında dava açılan Ergün İ.(48) ile oğlu S.A.İ.'nin (23) yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Z.N.İ., 10 yaşından beri istismara uğradığını belirterek, 'Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmem için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı.' dedi.
İstanbul Esenyurt'ta polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü dehşet saçtı. Polisler şüpheli aracın lastiklerine ateş etti ancak sürücü kaçmaya devam etti. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Hamilelik senaryosu ile TikTok'ta viral olan ve akabinde büyük bir tartışma yaratan Mükremin Gezgin, en son askere çağırıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan TikTok fenomeni, askere gidemeyeceğini söyleyerek kendisine pembe tezkere verilmediğine dair isyanda bulundu.
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