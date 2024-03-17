Hakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' Yanıtı Gündemde: '14 Yaşından İtibaren Devletin Hassas Hizmetinde Olunca...'
Hakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' Yanıtı Gündemde: '14 Yaşından İtibaren Devletin Hassas Hizmetinde Olunca...'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa'da katıldığı etkinlikte gençlerin sosyal medya ile ilgili sorusunu yanıtladı. Sosyal medyada kendisi ile ilgili çok fazla Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını belirten Fidan, 'Ben de alıştım artık. 14 yaşından itibaren devlet hizmetinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz.' dedi.
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Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gençlerle bir araya geldi. Sosyal medya ile ilgili soruyu yanıtlayan Fidan kendisi ile ilgili çok sayıda Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını söyledi.
Fidan'ın özellikle Dışişleri Bakanlığı koltuğuna gelmesi sonrası sosyal medya mecralarında çok sayıda edite konu olduğu görülmüştü.
Yapılan editlere artık alıştığını söyleyen Fidan, 'Ben de alıştım artık, 14 yaşından itibaren devletin hassas hizmetlerinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz.' ifadelerini kullandı. 📹
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14 yaşından beri devletin hizmetindeyseniz biz niye göremedik laflarla olmuyor bu işler dışişleri bakanı 🤦🏻♀️