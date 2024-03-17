Hakan Fidan'ın 'Kurtlar Vadisi' Yanıtı Gündemde: '14 Yaşından İtibaren Devletin Hassas Hizmetinde Olunca...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa'da katıldığı etkinlikte gençlerin sosyal medya ile ilgili sorusunu yanıtladı. Sosyal medyada kendisi ile ilgili çok fazla Kurtlar Vadisi capsi yapıldığını belirten Fidan, 'Ben de alıştım artık. 14 yaşından itibaren devlet hizmetinde olunca yapacak bir şey yok. Kaderimiz.' dedi.