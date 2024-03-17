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Hakan Fidan'a 'İsrail'le Ticaret' Protestosu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Hakan Fidan'a 'İsrail'le Ticaret' Protestosu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Protesto Hakan Fidan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 21:04 Son Güncelleme: 17.03.2024 - 21:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa ziyareti sırasında protesto edildi. Filistin'e destek için İsrail'le ticaretin kesilmesi gerektiğini söyleyen protestocular 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' dedi. 2 protestocu gözaltına alındı.

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Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin destekçisi iki kişi tarafından protesto edildi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin destekçisi iki kişi tarafından protesto edildi.

Hükümetin İsrail'e yönelik söylemlerinin aksine ülkeyle ticaretini sürdürmesini eleştiren protestocular, 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' ifadeleriyle seslendi.

Hükümetin İsrail'e yönelik söylemlerinin aksine ülkeyle ticaretini sürdürmesini eleştiren protestocular, 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' ifadeleriyle seslendi.

İki protestocu kısa süre içerisinde koruma polisleri tarafından Fidan'ın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Olay sonrası iki göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İki protestocu kısa süre içerisinde koruma polisleri tarafından Fidan'ın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Olay sonrası iki göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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