Hakan Fidan'a 'İsrail'le Ticaret' Protestosu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Hakan Fidan'a 'İsrail'le Ticaret' Protestosu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa ziyareti sırasında protesto edildi. Filistin'e destek için İsrail'le ticaretin kesilmesi gerektiğini söyleyen protestocular 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' dedi. 2 protestocu gözaltına alındı.
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Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin destekçisi iki kişi tarafından protesto edildi.
Hükümetin İsrail'e yönelik söylemlerinin aksine ülkeyle ticaretini sürdürmesini eleştiren protestocular, 'Allah Aşkına bu ihaneti kesin, ticareti bitirin, limanlar Siyonizme kapatılsın' ifadeleriyle seslendi.
İki protestocu kısa süre içerisinde koruma polisleri tarafından Fidan'ın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı. Olay sonrası iki göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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