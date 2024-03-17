Erdoğan 'Çırağa Müjde' Sloganına Sinirlendi: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Gözaltına Alındı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları üyelerinin bir kısmı miting başlamadan gözaltına alındı. İçeri girmeyi başaran bir kısım dernek üyelerinin 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan', 'Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur.' yanıtını verdi.