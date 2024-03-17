Erdoğan 'Çırağa Müjde' Sloganına Sinirlendi: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Gözaltına Alındı
Erdoğan 'Çırağa Müjde' Sloganına Sinirlendi: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Gözaltına Alındı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları üyelerinin bir kısmı miting başlamadan gözaltına alındı. İçeri girmeyi başaran bir kısım dernek üyelerinin 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan', 'Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur.' yanıtını verdi.
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giderek sesini duyurmak isteyen Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları derneği üyesi olan bir kısım vatandaş miting başlamadan önce polis tarafından gözaltına alındı.
Miting alanına girmeyi başarabilen bir grubun 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan, 'Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!' dedi.
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