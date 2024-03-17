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Erdoğan 'Çırağa Müjde' Sloganına Sinirlendi: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Gözaltına Alındı

Erdoğan 'Çırağa Müjde' Sloganına Sinirlendi: Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Gözaltına Alındı

Recep Tayyip Erdoğan
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 18:13 Son Güncelleme: 17.03.2024 - 18:30

Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları  üyelerinin bir kısmı miting başlamadan gözaltına alındı. İçeri girmeyi başaran bir kısım dernek üyelerinin 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan', 'Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur.' yanıtını verdi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giderek sesini duyurmak isteyen Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları derneği üyesi olan bir kısım vatandaş miting başlamadan önce polis tarafından gözaltına alındı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine giderek sesini duyurmak isteyen Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları derneği üyesi olan bir kısım vatandaş miting başlamadan önce polis tarafından gözaltına alındı.

Miting alanına girmeyi başarabilen bir grubun 'Çırağa müjde' sloganlarına sinirlenen Erdoğan, 'Çırağa müjde olmaz, kalfaya, ustaya olur. Onun için de bu tür adımlar yanlış adımlar. Konya’ya, Konyalıya sadakat ve siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle!' dedi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Konya Derneği yönetici ve üyelerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın @RTErdogan Konya mitingine katılmak üzere miting alanına gittiler. Hiçbir şey yapmadıkları halde kapıda güvenlik uygulamasında alana girişlerine izin verilmedi. Akabinde dernek başkanımız ve arkadaşlarımız gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüler. Sebepsiz yere yapılan bu uygulamayı ASLA kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç ise gözaltı esnasında telefonlara el konularak görüntülerin silindiğini belirterek, bir minibüs içerisinde çekilen fotoğrafı 'Elde kalan tek görüntü' ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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