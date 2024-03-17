Asker Kaçağı Olduğunu Söyleyen Mükremin Gezgin'den Pembe Tezkere İsyanı

Hamilelik senaryosu ile TikTok'ta viral olan ve akabinde büyük bir tartışma yaratan Mükremin Gezgin, en son askere çağırıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan TikTok fenomeni, askere gidemeyeceğini söyleyerek kendisine pembe tezkere verilmediğine dair isyanda bulundu.