Asker Kaçağı Olduğunu Söyleyen Mükremin Gezgin'den Pembe Tezkere İsyanı
Asker Kaçağı Olduğunu Söyleyen Mükremin Gezgin'den Pembe Tezkere İsyanı
Hamilelik senaryosu ile TikTok'ta viral olan ve akabinde büyük bir tartışma yaratan Mükremin Gezgin, en son askere çağırıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan TikTok fenomeni, askere gidemeyeceğini söyleyerek kendisine pembe tezkere verilmediğine dair isyanda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun bir süre hamilelik senaryosuyla TikTok gündemini meşgul eden Mükremin Gezgin, üstüne gerçek bir doğum yapmış gibi kucağında bebekle fotoğraflar paylaşmıştı.
TikTok fenomeni Gezgin, daha sonra askere çağırıldığı haberi ile tekrardan gündeme geldi.
Askere çağırıldığını söyleyen fenomen, "Ben bu saçla tüfek mi tutacağım?" şeklinde başta sitem etse de, çok geçmeden üstüne asker kıyafeti giyerek "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim" şeklinde konuşmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan fenomen isim bu konu hakkında tekrardan isyan etti.
Gezgin, ”İnsanlar bana sen askere gidebilirsin diyor. Bende ‘hormanlarıma bakın’ diyorum. Ben nasıl askere gideceğim?" açıklamasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Askerler sosyal medyada halay çekerek video paylaşıyor ‘Mükremin bizim şehre askere geliyor’ diye. Beni orada mahvederler."
"Bana pembe tezkere vermiyorsunuz" sözleriyle sitem eden Gezgin, "Bana pembe tezkere vermeleri lazım. Ben bir kadınım!" şeklinde konuştu.
TikTok fenomeni, "İnsanların içinde beni çevirip ‘Sen asker kaçağısın’ dediklerinde utanıyorum" ifadeleriyle isyan etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda