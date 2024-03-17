Ankara'da 8 Yıl Süren Korkunç İstismar! 'Yanına Götürdüğü Kişilerle İlişkiye Girmem İçin Zorluyordu'

Ankara'da kısmen zihinsel engelli kızı Z.N.İ.'ye 8 yıldır istismarda bulunmak ve yanına götürdüğü erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamak suçlamasıyla hakkında dava açılan Ergün İ.(48) ile oğlu S.A.İ.'nin (23) yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Z.N.İ., 10 yaşından beri istismara uğradığını belirterek, 'Babam yanına götürdüğü kişilerle benim cinsel ilişkiye girmem için beni zorluyordu. İlişki yaşadıktan sonra babam para da alırdı.' dedi.