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Esenyurt'ta Şüpheli Araç Kovalamacası: Polis Lastiklerine Ateş Açtı, Araçlara Çarparak Kaçtı!

Esenyurt'ta Şüpheli Araç Kovalamacası: Polis Lastiklerine Ateş Açtı, Araçlara Çarparak Kaçtı!

Kaza
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.03.2024 - 19:16

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İstanbul Esenyurt'ta polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü dehşet saçtı. Polisler şüpheli aracın lastiklerine ateş etti ancak sürücü kaçmaya devam etti. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen kovalamaca film sahnelerini aratmadı. İddiaya göre, polis şüphelendiği bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen kovalamaca film sahnelerini aratmadı. İddiaya göre, polis şüphelendiği bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin uyarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken önce çevredeki araçlara çarptı ardından ise kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Bunun üzerine polis memuru aracın lastiklerine ateş etti.

Polisin uyarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken önce çevredeki araçlara çarptı ardından ise kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Bunun üzerine polis memuru aracın lastiklerine ateş etti.

Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli araç kaçtı. Ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli araç kaçtı. Ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 📹

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