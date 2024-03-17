Esenyurt'ta Şüpheli Araç Kovalamacası: Polis Lastiklerine Ateş Açtı, Araçlara Çarparak Kaçtı!

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Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen kovalamaca film sahnelerini aratmadı. İddiaya göre, polis şüphelendiği bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.
Polisin uyarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken önce çevredeki araçlara çarptı ardından ise kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptı. Bunun üzerine polis memuru aracın lastiklerine ateş etti.
Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli araç kaçtı. Ekipler sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 📹
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