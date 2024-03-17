Rusya'da Seçimin Galibi Vladimir Putin Oldu
Rusya'da Seçimin Galibi Vladimir Putin Oldu
Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.
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Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VCIOM) sandık çıkış anketine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki başkanlık seçimlerinde yüzde 87,8 oyla zafer kazandı.
Ülke içinde 112 milyon 309 bin 947, Rusya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 kayıtlı seçmen oy kullandı.
Seçimler hem sandık başında hem de uzaktan elektronik ortamda yapıldı. Uzaktan oylama işlemi Moskova dahil 29 bölgede gerçekleştirildi.
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