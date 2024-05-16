16 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılanlardan biri olan Birce Akalay, ortama yaptığı asalet kokan girişle kendine hayran bıraktı!
Geçtiğimiz aylarda ''Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez." çıkışıyla tepki çeken Tuğba Ekinci sahneye jartiyerle çıktı! Ekinci'nin sahne kombini topa tutuldu.
Son dönemlerde açıklamaları ve mutlu aile tablosuyla dikkat çeken Alişan, bu sefer de müthiş romantizm anlayışıyla gündeme oturdu...
Şeriat karşıtı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan avukat Feyza Altun'un yargılandığı davada karar bugün çıktı. Avukat Feyza Altun'dan dava sonrası imalı paylaşım geldi.
Yaklaşık 3 hafta önce Amerika'nın Los Angeles şehrinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırılan ve günlerdir de yoğun bakımda tutulan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba taburcu oldu. Son durumuyla ilgili ise Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuştu.
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Bu yıl 77.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Pınar Deniz'in hazırlık sürecinde verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Bir sosyal medya hesabı Berdu Yenenler'in Eser Yenenler ile evli olmadığını iddia edince olanlar oldu. Yenenler, hesabı yerin dibine soktu!
Bu sene 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan oyuncu Hande Erçel, kırmızı halıda boy gösterdi! Erçel'in hediye paketine benzetilen elbisesi topa tutuldu.
Evlilik hazırlıkları yaptıklarını bildiğimiz Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk evlendi. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesaplarında acelesi varmış gibi soy ismini değiştirmesi ise dillere düştü!
Haber Bahane programına konuk olan ünlü menajer Ahmet San, müzik dünyasıyla ilgili olay olacak açıklamalarda bulundu.
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