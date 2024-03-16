16 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir Survivor All Star 2024 sunucusu Murat Ceylan'ın hasretine dayanamayınca kalkıp Dominik'e gitmişti. Doğandemir'den yeni Dominik pozları geldi!
En son Dubai'den pozlarıyla gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlilik tarihi belli oldu!
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği başrollerinde ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı İbo ile Güllüşah'ı mutlaka hatırlarsanız. İbo ile Güllüşah filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali meğer ünlü bir şarkıcının annesiymiş. Gelin hem Türkali'nin son haline hem de kimin annesi olduğuna birlikte bakalım!
Cinsiyet geçiş operasyonuyla Doruk olan Neslihan Doğrusöz'ün son hali yine ve yeniden gündem oldu. Doğrusöz'ün son hali görenleri şoke etti!
Kuru Otlar Üstüne filmiyle çok büyük başarılara imza atan Nuri Bilge Ceylan hakkında önemli bir detay ortaya çıkmıştı. Filmde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullandığı söylenen popüler yönetmenin şirketi, telif ihlali yüzünden ünlü şarkıcıdan özür diledi!
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Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşktan sonra adını duyurmuştu. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor. Ünlü isim, son olarak 10 yaşına giren kızı Melisa ise bir paylaşım yaptı. Fakat Melisa'nın yüzündeki detay dikkat çekti.
2000'li yılların başında yayınlanan ve tadı damağımızda kalan dizilerden biriydi Yarım Elma... Unutulmaz dizinin başrollerinde de Janset Paçal ve Günay Karacaoğlu'nu izlemiştik. Müthiş ikili 22 yıl sonra bir arada verdikleri pozlarla hepimizi maziye götürdü!
Son günlerin en tartışmalı isimlerinden biri olan Cem Yılmaz geçtiğimiz gün CMXXIV isimli yeni gösterisiyle sahneye çıktı. Sahnesini belirtilen süreden erken bitirdiği için eleştirilen ünlü komedyenin sağlık sorunu yaşadığı da öne sürüldü. Yılmaz'ın gösterisini izleyen Melih Abuaf ise konuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi!
Birçok kişi her gün televizyonlarda izlediğimiz ünlü isimler ile komşu olmak ister. Ancak Türkiye'nin en lük sitelerinde yaşayan ünlülere komşu olmanın bedeli düşündüğünüzden daha ağır olabilir. Gelin ünlülerin yaşadıkları evlerin kira ve aidat fiyatlarına birlikte bakalım!
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