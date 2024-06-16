16 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Haziran Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Haziran Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Büyükçekmece’de öldürüldükten sonra halıya sarılarak denize atılan Sedef Güler’in firari katil zanlısı Edirne’nin bir köyünde yakalandı. Genç kız, iş görüşmesine gittiği sırada öldürülmüştü.
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Sokak hayvanlarının “uyutulması” sebebiyle tartışılan yeni yasa tasarısında detaylar da belli olmaya başladı. AK Parti’nin hazırladığı ve yakın zamanda TBMM’ye gelecek tasarıya göre evcil hayvanını sokağa terk edenlere 50 bin lira para cezası verilecek. Mevcut yasada ceza sadece 5 bin liraydı.
Bank of America, yatırımcılarına Türkiye’den banka hesabı açarak yatırımlarını Türk Lirasına çevirmelerini önerdi. Bankanın öngörüsüne göre, dolar bozdurup Türkiye’de faize yatırılması halinde 6 aylık süreçte 18 ila 15 arasında net getiri elde edilmiş olacak.
İstanbul’da kurban kesimi yapan bir kişi, kesim sırasında kalp krizi geçirdi ve bıçağın üstüne düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
YouTube’da “Yer6” isimli kanalda şeriatı savunan Asrın Tok ile şeriat karşıtı Diamond Tema isimli kullanıcının tartışması gündem olmuştu. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, programın yayından kaldırılması için talepte bulunduklarını açıkladı. Ayrıca Diamond Tema isimli kullanıcı hakkında da soruşturma başlatıldı.
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İzmir’de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, 16 yaşındaki eski erkek arkadaşı U.E.Y tarafından 30 bıçak darbesiyle katledildi. Babasıyla birlikte gözaltına alınan U.E.Y, cinayeti kıskançlık için işlediği itiraf etti. Genç yaşında hayata gözlerini yuman Hacer Çağla Çetinalp’ın şarkı söylediği görüntüler ise herkesi kedere boğdu.
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kapıda vize uygulamasıyla Rodos Adası’na gitmek istedi ancak engelle karşılaştı. Adanın polis ekipleri, kalabalık gerekçesiyle kapıda vize ile gelen Türk vatandaşlarını adaya almadı. Schengen vizesi olanlar ise adaya giriş yapabildi.
AFAD, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bu akşam saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak paylaştı.
Japonya’da yayılan et yiyen bakteri hastalığı uzmanları endişelendirdi. 48 saat içinde ölüme yol açan et yiyen bakteri, dışkı yoluyla veya deride oluşan yaralardan bulaşabiliyor.
EURO 2024’ün düzenlendiği Almanya’da bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı Gelsenkirchen’de ise bu öğle saatlerinde kavga çıktı. Sırp ve Arnavut taraftarlar arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
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