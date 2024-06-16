Fatih Altaylı Yazdı: ABD’li Ünlü Bankadan “Türkiye’de Hesap Açın” Önerisi
Fatih Altaylı Yazdı: ABD’li Ünlü Bankadan “Türkiye’de Hesap Açın” Önerisi
Bank of America, yatırımcılarına Türkiye’den banka hesabı açarak yatırımlarını Türk Lirasına çevirmelerini önerdi. Bankanın öngörüsüne göre, dolar bozdurup Türkiye’de faize yatırılması halinde 6 aylık süreçte 18 ila 15 arasında net getiri elde edilmiş olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında ABD’li ünlü banka Bank of America’nın Türkiye öngörüsünü ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankanın, yatırımcılarına “Letter to investors” ismiyle yolladığı mektupta ‘Türkiye’de banka hesabı açın’ önerisi yer almış.
Bankanın gönderdiği mektup özetle Türkiye’de hiçbir şey yapmadan faizden ne kadar para kazanılacağı yer alıyormuş.
“Dolarlarınız Türk lirası ile değiştirin ve 6 ay vade ile Türkiye’de bankaya yatırın. Yüzde 50’nin üzerinde bir faiz getirisi elde edeceksiniz. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı önümüzdeki altı 6 ay için yüzde 12 ila 15 arasında öngörülüyor. Bu durumda altı ay içinde yaklaşık yüzde 18 ila 15 arasında net getiri elde etmiş olacaksınız. Net getiriniz yüzde 10 civarında olacak. Şu anda dünyanın hiçbir yerinde daha kazançlı bir yatırım fırsatı görünmüyor.”
Gazeteci Altaylı, bankanın önerisini “Türkiye soyuluyor” diye yorumlarken, “Kur Korumalı Mevduat ile Türk halkının parasını Türk zenginlere peşkeş çekenler, şimdi Türk halkının parasını ABD’li zenginlere aktarıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hiç bu kadar saçma bir yalan haber okumamıştım
mantıklı ve zaten çoktan bunu yapan yabancılar vardır.
neyin derdindesin aq? eğer faizler yüksek olmasa döviz uçar. döviz uçsa döviz uçtu dersin. tabii tüm bunlar tayyibin suçu ayrı konu ama buradan dönülmeye çal... Devamını Gör