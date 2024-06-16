Kurban Bayramı’nın En İlginç Ölümü: Bıçağın Üstüne Düşerek Hayatını Kaybetti
Kurban Bayramı’nın En İlginç Ölümü: Bıçağın Üstüne Düşerek Hayatını Kaybetti
İstanbul’da kurban kesimi yapan bir kişi, kesim sırasında kalp krizi geçirdi ve bıçağın üstüne düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
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Kurban Bayramı sırasında acemi kasapların kendilerini yaralaması basında da sık sık haber olur.
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Ancak bu sefer kesim sırasında yaşananlar Doğan İçeloğlu isimli vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.
İstanbul Arnavutköy’de kurban kesmeye hazırlanan İçeloğlu kalp krizi geçirdi ve elindeki bıçağın üstüne düştü.
Yaralanan vatandaş ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
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