Japonya’da Hızla Yayılan Et Yiyen Bakteri Tehlikesi: 48 Saat İçinde Öldürüyor
Japonya’da Hızla Yayılan Et Yiyen Bakteri Tehlikesi: 48 Saat İçinde Öldürüyor
Japonya’da yayılan et yiyen bakteri hastalığı uzmanları endişelendirdi. 48 saat içinde ölüme yol açan et yiyen bakteri, dışkı yoluyla veya deride oluşan yaralardan bulaşabiliyor.
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Japonya’da et yiyen bakteri hastalığına yakalananların sayısı 2 Haziran itibariyle 977’ye ulaştı. Geçen yıl bu sayı tüm yıl boyunca 941’di.
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Independent Türkçe’de yer alan habere göre; A Grubu Streptokok (Strep A) bakterisinin yol açtığı streptokok toksik şok sendromu ateş, titreme, kas ağrıları ve mide bulantısı semptomlarını gösteriyor.
Uzmanlar, et yiyen bakteri kaynaklı ölümlerin ilk 48 içinde gerçekleştiğini ifade etti.
Doktorlar hastalığa yakalanmamak için derideki yara ve enfeksiyonların iyi takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca el hijyeni de çok önemli. Bakterinin bağırsaklarda taşınabileceğini ve bunun da dışkı yoluyla ellere bulaşabileceği ifade ediliyor.
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