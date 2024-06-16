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Japonya’da Hızla Yayılan Et Yiyen Bakteri Tehlikesi: 48 Saat İçinde Öldürüyor

Japonya’da Hızla Yayılan Et Yiyen Bakteri Tehlikesi: 48 Saat İçinde Öldürüyor

Japonya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 21:27

Japonya’da yayılan et yiyen bakteri hastalığı uzmanları endişelendirdi. 48 saat içinde ölüme yol açan et yiyen bakteri, dışkı yoluyla veya deride oluşan yaralardan bulaşabiliyor.

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Japonya’da et yiyen bakteri hastalığına yakalananların sayısı 2 Haziran itibariyle 977’ye ulaştı. Geçen yıl bu sayı tüm yıl boyunca 941’di.

Japonya’da et yiyen bakteri hastalığına yakalananların sayısı 2 Haziran itibariyle 977’ye ulaştı. Geçen yıl bu sayı tüm yıl boyunca 941’di.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; A Grubu Streptokok (Strep A) bakterisinin yol açtığı streptokok toksik şok sendromu ateş, titreme, kas ağrıları ve mide bulantısı semptomlarını gösteriyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; A Grubu Streptokok (Strep A) bakterisinin yol açtığı streptokok toksik şok sendromu ateş, titreme, kas ağrıları ve mide bulantısı semptomlarını gösteriyor.

Kaynak

Uzmanlar, et yiyen bakteri kaynaklı ölümlerin ilk 48 içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Uzmanlar, et yiyen bakteri kaynaklı ölümlerin ilk 48 içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Doktorlar hastalığa yakalanmamak için derideki yara ve enfeksiyonların iyi takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Doktorlar hastalığa yakalanmamak için derideki yara ve enfeksiyonların iyi takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca el hijyeni de çok önemli. Bakterinin bağırsaklarda taşınabileceğini ve bunun da dışkı yoluyla ellere bulaşabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca el hijyeni de çok önemli. Bakterinin bağırsaklarda taşınabileceğini ve bunun da dışkı yoluyla ellere bulaşabileceği ifade ediliyor.

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