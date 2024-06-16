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Sokak Hayvanları Yasası: Sokağa Terk Edene Büyük Ceza Geliyor

Sokak Hayvanları Yasası: Sokağa Terk Edene Büyük Ceza Geliyor

sokak köpekleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 15:42

Sokak hayvanlarının “uyutulması” sebebiyle tartışılan yeni yasa tasarısında detaylar da belli olmaya başladı. AK Parti’nin hazırladığı ve yakın zamanda TBMM’ye gelecek tasarıya göre evcil hayvanını sokağa terk edenlere 50 bin lira para cezası verilecek. Mevcut yasada ceza sadece 5 bin liraydı.

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AK Parti’nin hazırladığı Hayvan Hakları Koruma Kanununda değişiklikler yapılacak yeni yasa tasarısı, sokak hayvanlarının “uyutulacak” olmasıyla gündemdeydi.

AK Parti’nin hazırladığı Hayvan Hakları Koruma Kanununda değişiklikler yapılacak yeni yasa tasarısı, sokak hayvanlarının “uyutulacak” olmasıyla gündemdeydi.

NTV’de yer alan habere göre; tasarıda saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler “uyutulacak.”

NTV’de yer alan habere göre; tasarıda saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler “uyutulacak.”

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.

Ayrıca evcil hayvanını sokağa terk edenlere de 50 bin lira para cezası kesilecek.

Ayrıca evcil hayvanını sokağa terk edenlere de 50 bin lira para cezası kesilecek.

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