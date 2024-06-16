Sokak Hayvanları Yasası: Sokağa Terk Edene Büyük Ceza Geliyor

Sokak hayvanlarının “uyutulması” sebebiyle tartışılan yeni yasa tasarısında detaylar da belli olmaya başladı. AK Parti’nin hazırladığı ve yakın zamanda TBMM’ye gelecek tasarıya göre evcil hayvanını sokağa terk edenlere 50 bin lira para cezası verilecek. Mevcut yasada ceza sadece 5 bin liraydı.