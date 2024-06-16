Almanya Sokakları Karıştı: Sırp ve Arnavut Taraftarlar Birbirine Girdi
Almanya Sokakları Karıştı: Sırp ve Arnavut Taraftarlar Birbirine Girdi
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Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.
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Almanya’da takımlarını desteklemek için bulunan Sırp taraftarlar, Gelsenkirchen’de Arnavut taraftarlarla karşılaşınca ortalık karıştı.
İki takımın taraftarları arasında çıkan kavgayı Alman polisi zorlukla ayırabildi.
Kavgadan görüntüler 👇
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