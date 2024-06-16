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Almanya Sokakları Karıştı: Sırp ve Arnavut Taraftarlar Birbirine Girdi

Almanya Sokakları Karıştı: Sırp ve Arnavut Taraftarlar Birbirine Girdi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.06.2024 - 22:01

EURO 2024’ün düzenlendiği Almanya’da bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı Gelsenkirchen’de ise bu öğle saatlerinde kavga çıktı. Sırp ve Arnavut taraftarlar arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

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Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Almanya’da takımlarını desteklemek için bulunan Sırp taraftarlar, Gelsenkirchen’de Arnavut taraftarlarla karşılaşınca ortalık karıştı.

Almanya’da takımlarını desteklemek için bulunan Sırp taraftarlar, Gelsenkirchen’de Arnavut taraftarlarla karşılaşınca ortalık karıştı.

İki takımın taraftarları arasında çıkan kavgayı Alman polisi zorlukla ayırabildi.

İki takımın taraftarları arasında çıkan kavgayı Alman polisi zorlukla ayırabildi.

Kavgadan görüntüler 👇

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