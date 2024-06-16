Almanya Sokakları Karıştı: Sırp ve Arnavut Taraftarlar Birbirine Girdi

EURO 2024’ün düzenlendiği Almanya’da bugün Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanacağı Gelsenkirchen’de ise bu öğle saatlerinde kavga çıktı. Sırp ve Arnavut taraftarlar arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.