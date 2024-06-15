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Euro 2024'te Sürpriz Yapabilecek 8 Underdog Takım

etiket Euro 2024'te Sürpriz Yapabilecek 8 Underdog Takım

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 11:46

Gelelim Euro 2024'e! Futbolseverlerin lig sonrası heyecanla beklediği maçlar geldi çattı. Turnuvayı kazanamasa da tüm engellere rağmen oyunda üstünlük sağlayan birçok takım oldu. 2002 Senegal, 2008'de Türkiye, 2014'te Kosta Rika, 2016'da Galler ve 2020'de Danimarka gibi...Biz de bu yılki takımlar arasından sürpriz bir şekilde kendini sıyırabileceğine inandığımız kadroları inceledik. İşte bizim Euro 2024 Underdog takımlar listemiz!

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1. Macaristan Euro 2024'te pek çok açıdan şanslı bir takım olacak...

1. Macaristan Euro 2024'te pek çok açıdan şanslı bir takım olacak...

Eleme gruplarında malup olmadan kazanmayı başardılar ve oynadıkları 8 maçta 16 gol atabilmeyi başardılar. Aralarında Szoboszlai'nin de bulunduğu bir anlık sihir yaratabilecek futbolculara sahipler, her ne kadar iyi sezon geçirememiş olsalar da yıldızlar kadroda boy gösterecek. Duran toplardan gol atma olasaılığının yüksek olduğu takımların başında geliyorlar ve bu da onları diğer takımlardan daha üstün hale getiriyor. Bekleyip göreceğiz!

2. Avusturya da underdog'lardan biri!

2. Avusturya da underdog'lardan biri!

Ralf Rangnick, MANU'da geçici görevini üstelendiğinde işler pek istediği gibi gitmemiş olsa da Avustralya'nın başında sessizce iyi bir iş çıkartmaya çalıştığı belli oluyor. Eleme gruplarını Belçika'dan 1 puan aşağıda, favorilerin başında gelen İsveç'ten ise tam 9 puan önde tamamladılar. Savunmaları bu yaz onları üst sıralara taşıyacak olsa da kalede daha fazla motivasyona ihtiyaçları olacak. İzleyelim görelim...

3. Danimarka da turnuvada rüzgar estireceğe benziyor!

3. Danimarka da turnuvada rüzgar estireceğe benziyor!

Danimarka'nın 3 yıl önce yarı finalde Harry Kane tarafından kaçan son penaltısıyla son noktaya geldiğini biliyoruz. Buralara tekrar gelmesi de bizler için şaşırtıcı olmamalı... Muhteşem golcülere sahip olsalar da savunma konusunda eksikleri var gibi görünüyor. Hojlund, Eriksen gibi golcüler bakalım ne kadar game change yapabilecek...

4. Çekya'nın tecrübesiz kadrosu işleri değiştirebilir...

4. Çekya'nın tecrübesiz kadrosu işleri değiştirebilir...

Çekya, F grubunda Türkiye, Portekiz ve Gürcistan ile karşılaşacak. Bu zorlu rakipler arasında acemi şansı da boy gösterebilir büyük bir hezimet de yaşanabilir gibi... İzleyip görelim...

5. Hollanda da gruplarda şanslı görünüyor...

5. Hollanda da gruplarda şanslı görünüyor...

Talihsiz sakatlıklarla mücade içerisindeki Hollanda da underdog listemizin başlarında geliyor. Geniş bir kadroyla turnuvada boy gösterecek Hollanda'nın hücum hattı performansını merakle bekliyoruz. D Grubu'nda Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele edecek.

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6. Hırvatistan da turnuvaya damga vurabilir...

6. Hırvatistan da turnuvaya damga vurabilir...

B Grubu'nda İtalya, İspanya ve Arnavutluk bile kozlarını paylaşacak Hırvatistan... Elemelerde Türkiye'nin gerisinde kalarak 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı. Rakip filelere 13 gol gönderirken kendi kalesinde 4 gol gören Hırvatlar bakalım nasıl bir performans sergileyecek...

7. Belçika hiç beklenmedik yerlerde turnuvanın seyrini değiştirebilir...

7. Belçika hiç beklenmedik yerlerde turnuvanın seyrini değiştirebilir...

E Grubu'nda Belçika, Slovakya, Romanya ile eşleşen Belçika da göz kırpanlardan... Belçika'da Thibaut Courtois olmayacak ancak Kevin De Bruyne ve Leandro Trossard, Johan Bakayoko, Jeremy Doku, Lois Openda ve Zeno Debast gibi gençler ileri gidebilir. Yenilenmiş kadroyla bakalım neler olacak...

8. İskoçya belki bir sürpriz yapabilir...

8. İskoçya belki bir sürpriz yapabilir...

Grubu zorlu olsa İskoçya ilk garantileyenlerden... İskoçya'nın A Grubu'ndan çıkmasının en iyi şansı Almanya'ya karşı oynayacağı açılış maçını kazanmaktan geçiyor. Pek çok futbol yazarı İskoçların ev sahibi takımı soğuktan yakalayıp maçtan en azından bir puan alabileceğine inanıyor. Yerliler ayrıca son Dünya Kupası'nda da kötü bir performans sergilediler ve Euro 2024 yolunda Meksika, Türkiye ve Avusturya'ya karşı ikna edici olamadılar.

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