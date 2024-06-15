Euro 2024'te Sürpriz Yapabilecek 8 Underdog Takım

Eleme gruplarında malup olmadan kazanmayı başardılar ve oynadıkları 8 maçta 16 gol atabilmeyi başardılar. Aralarında Szoboszlai'nin de bulunduğu bir anlık sihir yaratabilecek futbolculara sahipler, her ne kadar iyi sezon geçirememiş olsalar da yıldızlar kadroda boy gösterecek. Duran toplardan gol atma olasaılığının yüksek olduğu takımların başında geliyorlar ve bu da onları diğer takımlardan daha üstün hale getiriyor. Bekleyip göreceğiz!