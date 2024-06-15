Euro 2024'te Sürpriz Yapabilecek 8 Underdog Takım
Euro 2024'te Sürpriz Yapabilecek 8 Underdog Takım
Gelelim Euro 2024'e! Futbolseverlerin lig sonrası heyecanla beklediği maçlar geldi çattı. Turnuvayı kazanamasa da tüm engellere rağmen oyunda üstünlük sağlayan birçok takım oldu. 2002 Senegal, 2008'de Türkiye, 2014'te Kosta Rika, 2016'da Galler ve 2020'de Danimarka gibi...Biz de bu yılki takımlar arasından sürpriz bir şekilde kendini sıyırabileceğine inandığımız kadroları inceledik. İşte bizim Euro 2024 Underdog takımlar listemiz!
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1. Macaristan Euro 2024'te pek çok açıdan şanslı bir takım olacak...
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2. Avusturya da underdog'lardan biri!
3. Danimarka da turnuvada rüzgar estireceğe benziyor!
4. Çekya'nın tecrübesiz kadrosu işleri değiştirebilir...
5. Hollanda da gruplarda şanslı görünüyor...
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