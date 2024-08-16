16 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kemoterapi alan 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'tan kötü haber gelmiş, usta oyuncunun entübe edildiği belirtilmişti. 45 yıllık dostunu ziyarete giden İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğuldu.
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Şahan Gökbakar, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerine sinirlenen Ak Partili Özalan'ın yumruklu saldırıda bulunmasına tepki gösterdi.
Acilen ameliyata alınan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sağlık durumu hakkındaki ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Dilan ve Engin Polat davasına günler kala gizli bir tanıktan davanın tüm seyrini değiştirecek 3 sayfalık bir mektup gönderildi.
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile katıldığı sosyal medya akımı yine gündem oldu! Mavi'nin bildiği kötü kelimeleri sayarken 'ilaç' ve 'saç' demesi ise kalbimizi paramparça etti!
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Kadir Ezildi'nin yaprak sarma yüzünden trip yediğini anlattığı ve nişanlısının gönlünü almaya çalıştığı paylaşımları dillere fena düştü!
Oyuncu Rüştü Onur Atilla önce bitirdiği evlilikle ardından da şarkıcı Nez'le yaşadığı ilişki ile gündeme gelmişti. Yapılan yorumlara kulaklarını tıkayan ikili paylaşımlarına son hızda devam ediyor.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel ikilisi gezip tozmaya dünyayı birlikte görmeye son hızda devam ediyor. Birlikteliklerinin ilk zamanlarından bu yana sürekli tatile çıkan ikili yine havaalanında görüntülenince X ahalisinin diline düştü.
Demet Akalın'ın aylık 5 bin lira veren kiracısıyla yaşadığı gerilim giderek yükseliyor. Avukatını devreye sokan Akalın yine sinirlerine hakim olamadı!
Geçtiğimiz günlerde 39. yaşına basan Elçin Sangu kırklı yaşların kafasından bahsetti. Salih Bademci'nin doğum gününe katılan Elçin Sangu eline mikrofonu aldı! Şebnem Ferah'ın 'Bu Aşk Fazla Sana' şarkısını seslendirdi.
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