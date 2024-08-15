16 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın 16 yıl önce evlilik teklifi ettiği günü es geçmedi! Aşklarını eleştiren herkese inat yılları deviren ikilinin 32 diş pozu kalp ısıttı!
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Nazlı Sabancı'nın biricik kızı Arzu Alara'nın birinci yaş günü için yaptırdığı pasta tatlılığıyla kalp eritti!
Şu sıralar X hesabını oldukça aktif kullanan ve her konuya kitabın tam ortasından giriş yapan Aynur Aydın'ın 'Etna Yanardağı' yorumu dillere fena düştü!
Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri ifşa eden Esin Çepni'nin OnlyFans hesabı açtığı iddia edildi.
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör'ün kendisinin de pek emin olamadığı çelişkilerle dolu aşk açıklaması gündem oldu!
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