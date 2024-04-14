14 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
14 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 14 Nisan Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti.
Japonya'da Yılın Başında Yaşanan Depremin Ardından Meydana Gelen Tsunaminin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Futbol dünyasının simge stadyumları arasında gösterilen Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu, yeni görünümüne kavuştu. Her yıl binlerce taraftara ev sahipliği yapan stada ne kadar harcandığı da belli oldu.
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü komedyen bu sefer de İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıya sessiz kalamadı!
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Bir Dönem TikTok'ta Yediği Çiğ Gıdalarla Aklımızı Alan Dr. Tuba Güleç Bu Sefer de Hayat Tavsiyesi Verdi!
Di̇şi̇l enerji̇ni̇n kraliçesi olarak bilinen ünlü şarkıcı Hadise'nin leopar desenli elbisesiyle catwalk yaptığı anlar gündem oldu. Hadise'nin son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu!
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 1 puan farkla liderliğe yükseldi. Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, mağlubiyetin ardından Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'yu eleştirdi.
ATV’nin en sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan yarışmacının konuşması ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da mimikleriyle rahatsız olduğunu belli etti.
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Roma'nın 24 yaşındaki futbolcusu N'Dicka, Udinese maçının 72. dakikada kalbini tutarak kendini yere bıraktı. Fildişi Sahilili milli futbolcuya ilk müdahale sahada yapıldı. N'Dicka'nın sedyeyle dışarıya çıkarılmasının ardından maç tatil edildi.
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