Kripto İntiharı mı? Bitcoin’deki Büyük Düşüş Sonrası Bunalıma Girdiği İddia Edilen Doktor İntihar Etti
Kripto İntiharı mı? Bitcoin’deki Büyük Düşüş Sonrası Bunalıma Girdiği İddia Edilen Doktor İntihar Etti
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.
İntihar eden kişinin sosyal medyada @BillMunny7 adıyla tanınan fenomen bir isim olduğu öğrenildi.
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Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir atış poligonuna gelen doktor G.Ö. (33), elindeki tabancı ile atış yapmak istediği sırada başına dayayarak ateş etti.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır'da intihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.
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