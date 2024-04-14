Kripto İntiharı mı? Bitcoin’deki Büyük Düşüş Sonrası Bunalıma Girdiği İddia Edilen Doktor İntihar Etti

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. İntihar eden doktorun, kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı.

İntihar eden kişinin sosyal medyada @BillMunny7 adıyla tanınan fenomen bir isim olduğu öğrenildi.