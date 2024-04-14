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Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan Yabancı VAR Hakemine Eleştiri

Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan Yabancı VAR Hakemine Eleştiri

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 23:49

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 1 puan farkla liderliğe yükseldi. Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, mağlubiyetin ardından Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'yu eleştirdi.

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TFF, hafta içerisinde aldığı kararla Süper Lig'deki bazı kritik maçlarda VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı.

TFF, hafta içerisinde aldığı kararla Süper Lig'deki bazı kritik maçlarda VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı.

Bu doğrultuda Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesine de Portekiz'den Andre Narciso görevlendirilmişti.

Bu doğrultuda Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesine de Portekiz'den Andre Narciso görevlendirilmişti.

Narciso, kritik maçta Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu uyararak Fenerbahçe'nin penaltı kazanmasında etkili olmuştu.

Narciso, kritik maçta Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu uyararak Fenerbahçe'nin penaltı kazanmasında etkili olmuştu.

Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Kafkas, Portekizli hakeme yönelik açıklamalarda bulundu 👇

Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Kafkas, Portekizli hakeme yönelik açıklamalarda bulundu 👇

'Çok şey yapmayacağım. Söyleyecek çok sözüm yok. Ne söyleyeyim. Yok bir şey yani. Hani işte oynadık, çıktık, mağlup olduk. Maça teknik anlamda bir yorum yapmayacağım, yapamayacağım yani. Bilmiyorum. Buyursun yapsınlar. Bana şöyle bir soru gelmesi lazım hakemle ilgili; neyini yapalım yani. Futbol konuşamıyoruz. Ne söylediğin değil ne hissettirdiğin önemli.

VAR'daki hakem. Pes yani! Fenerbahçe kazandı, tebrik ediyorum, hiçbir problem yok. Böyle bir iklim olur mu ya! Sözün bittiği yerdeyiz. 3'te yeriz, 5'te yeriz, küme düşeriz ama... Konuşacak, söyleyecek bir sözüm yok gerçekten. Söylesem kendime, bana kimse zarar veremez de yani ama çok ileri gideceğim, o da bana yakışmıyor. 56 yaşıma geldim. Kimse anlamıyor. Ne söylediğinle ilgili bu adam haklı mı, haksız mı... Yine haksız duruma düşeceğiz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili problem yok. Konuşacak bir şey yok!'

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