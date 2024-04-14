Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan Yabancı VAR Hakemine Eleştiri
Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'tan Yabancı VAR Hakemine Eleştiri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek puanını 85'e çıkarttı ve maç fazlasıyla 1 puan farkla liderliğe yükseldi. Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, mağlubiyetin ardından Portekizli VAR hakemi Andre Narciso'yu eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TFF, hafta içerisinde aldığı kararla Süper Lig'deki bazı kritik maçlarda VAR hakemlerinin yabancı olacağını açıklamıştı.
Bu doğrultuda Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesine de Portekiz'den Andre Narciso görevlendirilmişti.
Narciso, kritik maçta Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu uyararak Fenerbahçe'nin penaltı kazanmasında etkili olmuştu.
Maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Kafkas, Portekizli hakeme yönelik açıklamalarda bulundu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda