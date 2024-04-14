Deplasmanda Bileği Bükülmüyor: Fenerbahçe Karagümrük Galibiyetiyle Rekor Kırdı!
Deplasmanda Bileği Bükülmüyor: Fenerbahçe Karagümrük Galibiyetiyle Rekor Kırdı!
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını geride kapasa da Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle deplasman rekoru kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Süper Lig’de karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.
Şampiyonluk yolunda kritik bir üç puanı daha hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Karagümrük zaferiyle dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
46 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 16 maçın 10’unda kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale etti. Kanarya, o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın