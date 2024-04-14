Deplasmanda Bileği Bükülmüyor: Fenerbahçe Karagümrük Galibiyetiyle Rekor Kırdı!

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını geride kapasa da Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle deplasman rekoru kırdı.