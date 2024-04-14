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Deplasmanda Bileği Bükülmüyor: Fenerbahçe Karagümrük Galibiyetiyle Rekor Kırdı!

Deplasmanda Bileği Bükülmüyor: Fenerbahçe Karagümrük Galibiyetiyle Rekor Kırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
14.04.2024 - 22:31

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını geride kapasa da Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu zaferle deplasman rekoru kırdı.

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Süper Lig’de karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.

Süper Lig’de karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.
media.fenerbahce.org

Şampiyonluk yolunda kritik bir üç puanı daha hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Karagümrük zaferiyle dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Şampiyonluk yolunda kritik bir üç puanı daha hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Karagümrük zaferiyle dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
media.fenerbahce.org

46 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

46 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, dış sahada oynadığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.
media.fenerbahce.org

Öte yandan sarı-lacivertliler, 16 maçın 10’unda kalesini gole kapattı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 16 maçın 10’unda kalesini gole kapattı.
media.fenerbahce.org

Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale etti. Kanarya, o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı.

Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale etti. Kanarya, o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı.
media.fenerbahce.org

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