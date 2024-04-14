Teleferik Faciasında Belediye Başkanının da Aralarında Olduğu 5 Kişi Tutuklandı
Teleferik Faciasında Belediye Başkanının da Aralarında Olduğu 5 Kişi Tutuklandı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleşen 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı teleferik kazası ile ilgili paylaşım yaptı.
Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılarak ön raporun hazırlandığını belirtti.
Bakan Tunç, kaza sonrası başlatılan soruşmada, 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını belirterek, "Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
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