14 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, yasaklı madde siparişi verip siparişini teslim alırken polislere yakalandı!
Çağla Şıkel'in inzivaya çekildiği anların videosu sosyal medyada epey konuşuldu bildiğiniz gibi. Bu durumu pek çok fenomen ve ünlü isim de tiye aldı. Bu isimlerden biri de Yasemin Sakallıoğlu'ydu. Sakallıoğlu'nun Şıkel'i tiye aldığı videoya jet hızında cevap geldi.
Hülya Avşar, YouTube programının Murat Boz'la çektikleri bölümünde Mert Demir'i beğendiğini itiraf etmişti. Tabii bu itiraf sırasında Serenay Sarıkaya'ya ayıp olacağından da korkmuştu. Ünlü şarkıcı Mert Demir'e Avşar kızının itirafı sorulunca hoşuna gitti!
Kısa süren ayrılıktan sonra Gökhan Fırat'la barışan şarkıcı İrem Derici, yeniden ayrıldığını duyurdu. Kendisini Enis Arıkan'ın "kendini sevme" postu altında bulan Derici'nin anlık yükselişi dikkatlerden kaçmadı.
Melis Sezen'in beyaz elbisesiyle şov yaptığı son paylaşımında ayakları palete benzetilince dillere fena düştü. Ünlü oyuncunun son paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu!
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Rapçi Ezhel pek çok farklı konuda magazinde gündem olsa da bu sefer değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıktı. Sakallarını uzatan Ezhel sosyal medyada bir kez daha dile düştü. Peki sen mi gerçek adını söylemek istersin yoksa biz mi açıklayalım Ezhel efendi?
Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran hakkında öz ablası tarafından şoke eden taciz iddiaları ortaya atıldı. Konu büyüdükçe işin rengi de değişti... Buyurun, detaylara beraber bakalım.
BluTV ekranlarında yayınlanan Yeşilçam dizisi ilk sezonuyla olduğu gibi ikinci sezonuyla da seyircisini büyülemişti. Dizinin başrol oyuncuları Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un partnerliği de herkes tarafından tam puan almıştı. İkiliden diziye damgasını vuran dans sahnesinin prova videosu geldi!
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara her paylaşımıyla gündemi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Son olarak anlaşma sağladığı +18 içerik sitesiyle adından söz ettiren Wanda Nara son pozuyla yine dile düştü!
Yıllar önce Belçika'da katıldığı "Sing Again" yarışmasının yeni jüri üyesi olan Hadise, eski görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
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