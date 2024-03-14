14 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
14 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in boşanacağı yönünde haberler ortaya atılmıştı. Sabahın Sultanı Seda Sayan programının canlı yayınında iddialara açıklık getiren ünlü ismin sitemli sözleri gündem oldu!
2. Galler Prensesi Kate Middleton son zamanlarda yabancı basının gündeminden inmek bilmiyor. Kendisinden uzun süredir haber alınamayan ve photoshoplu görselleri servis edilen Prenses'in akıbeti merak konusu. Öldüğü düşünülen Middleton'ın olay yaratan Anneler Günü pozunun aslını bir Reddit kullanıcısı ortaya çıkardığını iddia etti.
3. Survivor All Star heyecanla devam ederken Yunus Emre'nin babalık heyecanı yarışmanın gündemine oturdu. Ancak dün baba olacağını öğrenen Yunus Emre'ye eşinden üzücü bir haber var...
4. Ünlü aktris ve eski televizyon sunucusu Olivia Munn Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meme kanseri olduğunu duyurdu. Bir sürü meme kanseri geni için yaptırdığı testler negatif çıktı. Ancak doktorunun tavsiyesiyle yaptırdığı biyopsinin sonucunda kötü huylu ve hızla yayılan bir kanserin tespit edildiğini ve bu durumun kendisini nasıl etkilendiğini paylaştı.
5. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından ünlü şarkıcı Haluk Levent, afet bölgesine en çok yardım götüren ünlülerden biri olmuştu. Şimdi ise sevilen sanatçının hayatı film olacak.
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6. Bir zamanların ünlü müzik grubu 'N Sync piyasaya sürdükleri şarkılarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi kazanmıştı. Günümüzde çoğu kişi grubu Justin Timberlake ile tanımış olsa da o yıllara damgasını vuran grup, geçtiğimiz gün hayranlarına bir sürpriz hazırladı.
7. Son günlerin en tartışmalı isimlerinden biri olan Cem Yılmaz geçtiğimiz gün CMXXIV isimli yeni gösterisiyle sahneye çıktı. Sahnesini belirtilen süreden erken bitirdiği için eleştirilen ünlü komedyenin sağlık sorunu yaşadığı da öne sürüldü. Yılmaz'ın gösterisini izleyen Melih Abuaf ise konuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi!
8. 14 yaşından beridir ekranlarda olan ve pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Melisa Doğu, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak karşımıza çıkıyor. Hala pek çok kişinin gözünde Yasak Elma'nın Asuman'ı olsa da yeni rolüyle kendisine bir kez daha hayran bırakan Doğu, Sibel Arna'nın programında dikkat çeken aşk ve cinsellik açıklamalarında bulundu.
9. Şarkıcı Ferhat Göçer, büyük ses getiren 'Kuru Otlar Üstüne' filminde 'Son Aşkım' adlı şarkısını izinsiz kullanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a dava açacağına dair yeni bir imada bulundu.
10. Nickelodeon platformunda küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerini devam ettiren Drake Bell, çocukluk yıllarında yaşadığı taciz olayını anlattı.
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11. Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alan Rahmi Koç'un serveti, son olarak 2.8 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Amerika'ya seyahat etti. Habertürk'ün aktardığına göre, Rahmi Koç'un Miami'deki lüks evinden fotoğraflar geldi.
12. Son günlerde ekranlarda fırtınalar estiren "Bahar" dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar'ın kendi gibi oyuncu bir kardeşinin olduğu ortaya çıktı.
13. Bir mekan çıkışında oğlu Kurt Efe ile görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla görüntü vermek istemedi. Tatlıtuğ'un muhabirlere karşı nazik üslubu ve kibar tavırları ise gözlerden kaçmadı.
14. Ünlü internet isimlerinden biri olan Kylie Jenner yeni içecek markasının tanıtımı için çektiği reklamla evinin kapılarını takipçilerine açmış oldu! Evine uzun süredir alıcı arıyan isim bir türlü satışın gerçekleşmediğini söyledi.
15. Michelle Yeoh Pazartesi günü, Stone sahnede ödülü kabul etmeden hemen önce Emma Stone'un en iyi kadın oyuncu Oscar'ını neden Jennifer Lawrence'a verdiğini açıkladı.
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16. Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisinin aşkına yıllardır imrenmekten mahvolduk bildiğiniz gibi. Birbirleri hakkında yaptıkları her açıklamayla bizleri adeta jöle kıvamına getiren ve "bize ne zaman nasip olur?" diye sorduğumuz çiftin aşkına şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Ailece görmeye bayıldığımız Arduçlar'dan yeni kare geldi!
17. Son dönemlerde babası Mehmet Ali Erbil'le ilgili olan itirafları ve Survivor All Star'daki sevgilisiyle gündeme gelen Yasmin Erbil, Cansu Nur Çufalı'nın aldatma iddiasında bahsi geçen isimlerden biriydi. Hakkında söylenenlere karşı dava açan Yasmin Erbil'in davası 2 yıl sonra sonuçlandı.
18. Günümüzün en çok konuşulan isimleriden olan ünlü rapçi Cardi B'nin yemek yerken kırdığı dişi ile çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündeme bomba gibi oturdu.
19. Neslihan Atagül, İtalya tatilinden paylaştığı eğlenceli anlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Atagül'ün Milano'da 'başına talih kuşu kondu...'
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