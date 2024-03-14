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Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu'nun Aşk ve İlişki İtirafları Çok Konuşulacak

Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu'nun Aşk ve İlişki İtirafları Çok Konuşulacak

Yasak Elma Kızıl Goncalar
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 14:43

14 yaşından beridir ekranlarda olan ve pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Melisa Doğu, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak karşımıza çıkıyor. Hala pek çok kişinin gözünde Yasak Elma'nın Asuman'ı olsa da yeni rolüyle kendisine bir kez daha hayran bırakan Doğu, Sibel Arna'nın programında dikkat çeken aşk ve cinsellik açıklamalarında bulundu.

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14 yaşında modellik ve sunuculuk yaparak kariyerine başlayan Melisa Doğu, Türkiye'de podyuma çıkan en genç model olarak dikkat çeken isim.

14 yaşında modellik ve sunuculuk yaparak kariyerine başlayan Melisa Doğu, Türkiye'de podyuma çıkan en genç model olarak dikkat çeken isim.

Uzun yıllar boyunca ekran önü işlerde, tiyatrolarda ve sinema filmlerinde rol alan Melisa Doğu, şimdilerde oyunculuğun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmasıyla dikkat çekiyor.

Fenomen olan pek çok dizide rol alan Melisa Doğu, pek çoğumuzun aklında Yasak Elma dizisindeki Asuman karakteriyle yer edindi.

Fenomen olan pek çok dizide rol alan Melisa Doğu, pek çoğumuzun aklında Yasak Elma dizisindeki Asuman karakteriyle yer edindi.

Eda Ece'nin altı sezon boyunca başrolünü üstlendiği Yıldız karakterinin annesi olarak senaryoya dahil olan Melisa Doğu, performansayla dizinin önemli isimlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyordu.

Şimdilerde sosyal medyaya ve ekranlara damgasını vuran Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak seyirci karşısına çıkıyor ünlü oyuncu.

Şimdilerde sosyal medyaya ve ekranlara damgasını vuran Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak seyirci karşısına çıkıyor ünlü oyuncu.

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin başrolünde olduğu dizi son dönemlerde oldukça popüler bildiğiniz gibi. Melisa Doğu'nun önceki işleri de tıpkı bahsettiğimiz diziler kadar popülerdi. Bilmeyenler için Avrupa Yakası, Arka Sokaklar, Geniş Aile, Doktorlar, Kanıt, Yalan Dünya, Avrupa Avrupa gibi pek çok dizide izledik kendisini.

Aynı zamanda kitap yazan Melisa Doğu, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Aynı zamanda kitap yazan Melisa Doğu, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.

Son kitabından bahseden Melisa Doğu diğer bir yandan kendisine gelen soruları yanıtladı. Sibel Arna'nın aşk ve ilişki sorularına da oldukça açık yüreklilikle cevap verdi.

14 Şubat'ta doğduğunu söyleyen Doğu, "çok sık aşık oluyorum, ben hep aşığım" diyor.

14 Şubat'ta doğduğunu söyleyen Doğu, "çok sık aşık oluyorum, ben hep aşığım" diyor.

'Ben hep aşığım. Bir kere 14 Şubat doğumluyum. Çok sık aşık oluyorum ama artık 15 dakika sohbet edince o aşktan bir şey olur mu olmaz mı anlıyorum. Şu an kalbim boş ve ilişkiye çok hazırım.'

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Eski sevgilileriyle de arkadaş kalabildiğini, hatta düğünlerine katıldığını itiraf ediyor.

Eski sevgilileriyle de arkadaş kalabildiğini, hatta düğünlerine katıldığını itiraf ediyor.

'Ben eski sevgililerimle dost kalabiliyorum. Düğünlerine gitttiklerim bile oldu. Ama büyük aşklarımın düğününe falan gitmem. O kadar da değil.”

İlişkide cinselliğin önemi sorulunca ise "Bir kere libido diye bir gerçek var." cevabını veriyor.

İlişkide cinselliğin önemi sorulunca ise "Bir kere libido diye bir gerçek var." cevabını veriyor.

'İlişkilerde cinsellik çok önemli. Bir kere libido diye bir gerçek var ama iki insanın birbirini nasıl tatmin edeceği onların ikisi arasındaki gerçeklik.'

Sosyal medyada kendisi hakkında eril yazanlara tepki gösteren Melisa Doğu, "Çirkin kalpli insanların hayatta olmasını istemiyorum.” diyor.

Sosyal medyada kendisi hakkında eril yazanlara tepki gösteren Melisa Doğu, "Çirkin kalpli insanların hayatta olmasını istemiyorum.” diyor.

'Sosyal medyada benim hakkımda “çok eril” falan yazıyorlar. Hiç merak etmesinler gayet dişiyimdir. Rahat olun siz. Çirkin kalpli insanların hayatta olmasını istemiyorum.”

Programın tamamını Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz!

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kyle-reese

Ablanın libiidosu ödem yapmış resmen:))