Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu'nun Aşk ve İlişki İtirafları Çok Konuşulacak
Kızıl Goncalar'ın Ayza'sı Melisa Doğu'nun Aşk ve İlişki İtirafları Çok Konuşulacak
14 yaşından beridir ekranlarda olan ve pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Melisa Doğu, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak karşımıza çıkıyor. Hala pek çok kişinin gözünde Yasak Elma'nın Asuman'ı olsa da yeni rolüyle kendisine bir kez daha hayran bırakan Doğu, Sibel Arna'nın programında dikkat çeken aşk ve cinsellik açıklamalarında bulundu.
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14 yaşında modellik ve sunuculuk yaparak kariyerine başlayan Melisa Doğu, Türkiye'de podyuma çıkan en genç model olarak dikkat çeken isim.
Fenomen olan pek çok dizide rol alan Melisa Doğu, pek çoğumuzun aklında Yasak Elma dizisindeki Asuman karakteriyle yer edindi.
Şimdilerde sosyal medyaya ve ekranlara damgasını vuran Kızıl Goncalar dizisinin Ayza'sı olarak seyirci karşısına çıkıyor ünlü oyuncu.
Aynı zamanda kitap yazan Melisa Doğu, gazeteci Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının konuğu oldu.
14 Şubat'ta doğduğunu söyleyen Doğu, "çok sık aşık oluyorum, ben hep aşığım" diyor.
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Eski sevgilileriyle de arkadaş kalabildiğini, hatta düğünlerine katıldığını itiraf ediyor.
İlişkide cinselliğin önemi sorulunca ise "Bir kere libido diye bir gerçek var." cevabını veriyor.
Sosyal medyada kendisi hakkında eril yazanlara tepki gösteren Melisa Doğu, "Çirkin kalpli insanların hayatta olmasını istemiyorum.” diyor.
Programın tamamını Sibel Arna'nın YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz!
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