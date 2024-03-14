Ünlü Aktris Olivia Munn, Kendisine Meme Kanseri Teşhisi Konduğunu ve Çift Mastektomi Olduğunu Açıkladı

Ünlü aktris ve eski televizyon sunucusu Olivia Munn Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meme kanseri olduğunu duyurdu. Bir sürü meme kanseri geni için yaptırdığı testler negatif çıktı. Ancak doktorunun tavsiyesiyle yaptırdığı biyopsinin sonucunda kötü huylu ve hızla yayılan bir kanserin tespit edildiğini ve bu durumun kendisini nasıl etkilendiğini paylaştı. Detaylar👇