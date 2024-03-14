Ünlü Aktris Olivia Munn, Kendisine Meme Kanseri Teşhisi Konduğunu ve Çift Mastektomi Olduğunu Açıkladı
Ünlü Aktris Olivia Munn, Kendisine Meme Kanseri Teşhisi Konduğunu ve Çift Mastektomi Olduğunu Açıkladı
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/13/celebr...
Ünlü aktris ve eski televizyon sunucusu Olivia Munn Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meme kanseri olduğunu duyurdu. Bir sürü meme kanseri geni için yaptırdığı testler negatif çıktı. Ancak doktorunun tavsiyesiyle yaptırdığı biyopsinin sonucunda kötü huylu ve hızla yayılan bir kanserin tespit edildiğini ve bu durumun kendisini nasıl etkilendiğini paylaştı. Detaylar👇
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Amerikalı aktris Olivia Munn'u 'X-Men: Apocalypse' filmindeki 'Psylocke' karakterinden hatırlarsınız.
'Predator' ve 'Love Wedding Repeat' filmlerde bir sürü başarıya imza atan aktris geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabı üzerinden verdiği üzücü bir haberle gündeme geldi.
43 yaşındaki Olivia Munn, kendisine 2023 yılında meme kanseri teşhisi konduğunu ve kısa bir süre sonra çift mastektomi olduğunu (iki memesini de aldırdığını) açıkladı.
Munn ve kız kardeşi Sara Potts'un en bilinen meme kanseri olan BRCA geni için ve diğer 90 gen için test yaptırdığını açıkladı.
Testleri ve mamografinin temiz çıktığını ancak doktorunun her ihtimale karşı meme kanseri riskini hesaplamasıyla %37 değerinde bir kanser riski olduğunu keşfettiler.
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Ardından yapılan MR, ultrason ve biyopsi sonuçlarından, her iki memesinde de hızlı ilerleyen agresif bir kanser olan Luminal B olduğunu öğrendi.
10 ay içerisinde 4 ameliyat geçiren Olivia Munn, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım" diye yazdı.
Kanser yolculuğu boyunca desteklerinden dolayı ailesine, arkadaşlarına ve partneri John Mulaney'e teşekkür etti.
Olivia bu süreçte olumsuz düşüncelere kapılmaması adına günlük enerjisini korumaya çalışmış. "Teşhisi, endişeyi, iyileşmeyi, ağrı kesici ilaçları ve kağıt önlükleri gizli tuttum. Paylaşmadan önce nefes almam ve en zor kısımları atlatmam gerekiyordu."
"Ben şanslıyım. Seçmek için yeterince zamanım vardı. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek her kadın için aynısını istiyorum. Doktorunuzdan 'Meme Kanseri Risk Değerlendirme Puanınızı' hesaplamasını isteyin."
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Ameliyat öncesi paylaştığı videoyu izlerken gözyaşlarımızı tutamadık. Bu zor süreçte gösterdiğin cesarete sağlık Olivia.🤍
Olivia Munn ilk kez Ocak ayında kırmızı halıda görüntülenmişti ve en son Vanity Fair Oscar Partisine katıldı.
Meme kanseri farkındalığı tüm kadınların sağlığı için çok önemlidir. Bu riskin farkında olup düzenli kontrollerle meme kanserinin önüne geçebilirsiniz. Olivia Munn'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.🤍
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