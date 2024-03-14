Peçeteye Benzeyen Modelleriyle İçimizde Temizlik İsteği Uyandıran Yeni Moda Trendi

Belki biliyorsunuzdur 5 Mart'ta Milano Moda Haftası coşkusu sona ermişti. Bütün moda meraklılarının ve dünyanın dört bir yanındaki ünlü isimlerin her yıl ilgi odağı olan Moda Haftasının izlerini, birçok ödül töreni gibi etkinlikte görmek mümkün. Defilelerde kumaş yapısı ve kalıp bakımından peçete kağıdına benzetilen bir sürü elbise kırmızı halıda beliren ünlülerin görünümlerine ilham oldu. Peki yıldızlar neden aniden peçete gibi giyinmeye başladı? Detaylar👇