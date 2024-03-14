Peçeteye Benzeyen Modelleriyle İçimizde Temizlik İsteği Uyandıran Yeni Moda Trendi
Peçeteye Benzeyen Modelleriyle İçimizde Temizlik İsteği Uyandıran Yeni Moda Trendi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/13/style/...
Belki biliyorsunuzdur 5 Mart'ta Milano Moda Haftası coşkusu sona ermişti. Bütün moda meraklılarının ve dünyanın dört bir yanındaki ünlü isimlerin her yıl ilgi odağı olan Moda Haftasının izlerini, birçok ödül töreni gibi etkinlikte görmek mümkün. Defilelerde kumaş yapısı ve kalıp bakımından peçete kağıdına benzetilen bir sürü elbise kırmızı halıda beliren ünlülerin görünümlerine ilham oldu. Peki yıldızlar neden aniden peçete gibi giyinmeye başladı? Detaylar👇
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Bu yılın Oscar Ödülleri pullarla ve değerli taşlarla doluydu. Tam o eski Hollywood ihtişamını anımsıyorduk ta ki Emma Stone'un elbisesi, oyuncu John Wascavage'e bir yemek peçetesini hatırlatana kadar...
Disney'in meşhur "Güzel ve Çirkin" animasyon filmine ait 'Be Our Guest' efsanesini hatırlamanız için şuraya şöyle bıraktık:
Fakat peçete misali giyinen tek kişi Stone değildi. Vanity Fair Oscar Partisi'nde, Kim Kardashian, moda yazarı E. Kirkpatrick'in dediği gibi "bir şık restoranda tabağınızın üzerindeki peçete" olarak ilham alan göğüs kısmı sivri, beyaz Balenciaga elbisesiyle ortaya çıktı.
Emily Ratajowski'nin elbisesi de cesur bir 'Jacquemus' görünümünden çok, kalın bir yemek peçetesini andırıyor.
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HauteLeMode moda eleştirmeni Luke Meagher, kırmızı halılar ve podyumlarda benzer kağıt benzeri parçalarda bir artış gözlemlediğini söylüyor ve özellikle Onitsuka Tiger'ın 2024 sonbahar koleksiyonundaki bu elbise dikkat çekiyor.
'Peçete gibi elbiseler' ve 'kağıt misali eşarplara' işaret ediyor. Ve "Ünlüler muhtemelen son zamanlarda kırmızı halılarda temel haline gelen sıkı giysileri ele almanın yeni bir yolunu düşündüler, biraz farklılıkla - yine de dönüşün değerli olup olmadığına henüz ikna olmadım," diye ekliyor.
Açık olmak gerekirse peçete benzeri görünümler Oscar öncesi zaten ilgi görüyordu ve trend olmaya başlamıştı.
Mesela geçtiğimiz ay Bağımsız Ruh Ödüllerinde, ünlü oyuncu Greta Lee'nin giydiği bu elbise. Moda haftasında gördüklerimizin deneysel bir versiyonu gibi görünüyor.
Ünlü aktris Kat Graham'ı da unutmamak lazım. Grammy kırmızı halısında giydiği elbiseyle birçok kişi onu "elegant bir origami kuğu peçetesine" benzetti.
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Tabii ki, ağız silmek için tasarlanmış görünümlerin genel halk arasında tutunup tutunamayacağı asıl sorumuz. Meagher, kendi kısmında tutunabileceğini düşünüyor.
Peki siz bu görünümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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